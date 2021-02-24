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Kocaeli merkezli 4 ilde 'yasa dışı' bahis operasyonu: 16 gözaltı

DHA

Kocaeli merkezli 4 ilde 'yasa dışı' bahis operasyonu: 16 gözaltı


Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis, Kocaeli merkezli Aydın, Sakarya ve Düzce´de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarla yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2021-02-24 22:41:09

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