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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ticari plaka sahiplerine URBAS ile hızlı çözüm

İHA

Ticari plaka sahiplerine URBAS ile hızlı çözüm

Ticari taksi, özel halk otobüsü ve servis araçları sahipleri plaka işlemlerini İnternet üzerinden yapabilecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ticari plaka sahiplerinin birçok işlemi online olarak yapabileceği Ukome Ruhsat Başvuru Sistemi’ni (URBAS) hizmete aldı. URBAS ile birlikte ticari taksi, özel halk otobüsü ve servis araçları sahipleri plaka işlemlerini Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na gitmeden yapabilecek.
Ticari plaka işlemleri URBAŞ internet sitesi üzerinden yapılabilecek ve vatandaşlar ister edevlet şifresi ile ister üye olarak sisteme giriş yapabilecekler. Sistem üzerinden araç bilgileri ve ceza bilgileri gibi detaylar görüntülenebilecek ve araç çekme işlemi, vize işlemleri ve güzergah belgesi gibi işlemler için başvuruları gerçekleştirebilecek.
Başvuruların ardından yapılacak incelemeler neticesinde uygun görülen başvurulara dönüşler yapılarak ticari plaka sahipleri belgelerini sistem üzerinden indirilebilecek.

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