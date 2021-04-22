Organları doğuştan ters olan genç kadın sağlığına kavuştu

Doğuştan organları ters olan ve uzun süre sıkıntı çeken 107 kilo ağırlığındaki genç kadın Kocaeli’de bir hastanede gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Doğuştan beri organları ters olan ve bu durumu 17 yaşında öğrenen 26 yaşındaki 107 kilo ağırlığında olan Ayşenur Doğan, tedavi amacıyla Eskişehir’den Kocaeli’ne geldi. Kocaeli’de özel bir hastanede tedavi altına alınan Doğan, karaciğeri solda, dalağı ve midesi sağda olması sebebiyle çok sıkıntılar çektiğini belirtti. Özel Bir hastanede Obezite ve Metabolik Cerrahı Op. Dr. Çağrı Tiryaki tarafından tüp mide ameliyatı olduktan sonra sağlığına kavuşan Doğan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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