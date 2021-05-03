Körfez’de yeşil alanlar çoğalıyor

İlçe genelindeki çalışmaları yerinde inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçede yeşil alanları çoğalttıklarını belirterek, “Bir şehir meydanları ve yeşil alanları ile kimlik kazanır” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu ilçe genelindeki çalışmaları yerinde inceledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün bölgede gerçekleştirdiği çalışmaları gezen Başkan Söğüt, Çamlıtepe Mahallesi’ndeki parktaki ot biçme işlemleri sırasında da personele kolaylıklar diledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, kısıtlamada ilçe genelindeki parklarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

İlçede vatandaşların nefes alacağı, güzelce vakit geçireceği yeni alanlar oluşturduklarını belirten Başkan Şener Söğüt, “Şehrimizin dört bir yanında bu kapsamda çalışmalarımız var. İhalesini gerçekleştirdiğimiz projelerimize start verdik. Barbaros Mahallesi’nde ve iki tanesi de Yavuz Sultan Selim’de olmak üzere 3 büyük park projemiz hızla ilerliyor. Bu kapsamlı parklarımızın sayısını da arttırıyoruz. Sadece yeni parklar yapmıyoruz. Mevcutlarda da revizyon çalışmalarımız oluyor. Bir şehir meydanları ve yeşil alanları ile kimlik kazanır. Biz de bu bilinçle Körfez’deki yaşam alanlarımızı çoğaltıyoruz” dedi.

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