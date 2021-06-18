FETÖ şüphelisi 4 eski TÜBİTAK çalışanı adliyede

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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, FETÖ/PDY´nin 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan eski çalışan olan 6 şüpheliden 4'ü, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı´nın, FETÖ/PDY´nin 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik soruşturması kapsamında eski TÜBİTAK çalışanı 6 şüpheli, önceki gün Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa ve Muğla'daki eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, emniyetteki işlemlerini ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, 4'ü ise adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-06-18 12:00:12



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