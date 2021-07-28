Eski eşi tarafından öldürülesiye darp edilen kadın konuştu Serap Avcı: “5 saat boyunca bana işkence etti” “Sonumun ne olacağını kadın cinayetlerinden biliyoruz”

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde eski eşi tarafından saatlerce öldüresiye darp edilen Serap Avcı, yaşadıklarını anlattı. Yetkililere seslenerek şahsın yakalanmasını istediğini söyleyen Avcı, “Sonumun ne olacağını kadın cinayetlerinden biliyoruz” dedi.

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