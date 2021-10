26 kovan içinde 200 kilo balını çaldılar Her gün kontrole gidiyordu, gitmediği gün hırsızlar dadandı 35 bin lira zarara uğradı, diğer arıcıların tedbir almasını istedi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde arıcılık yapan ve arılarını her gün kontrol eden Muhammed Baş’ın, kontrole gitmediği gün 26 kovan içerisinde yaklaşık 200 kilo balı çalındı. Yaklaşık 35 bin lira zarara uğrayan Baş, diğer arıcıların da başına gelmemesi için tedbir almasını istiyor.

Olay, 10 Ekim tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gebze’de yaşayan ve burada yıllardır arıcılık yapan Muhammed Baş (56) isimli bir vatandaş, yaklaşık 150 kovan içerisindeki arılarını her gün kontrol etmesine rağmen, olay günü yağmur sebebiyle kontrole gitmedi. Ertesi gün yeniden kontrole giden Baş, 26 kovanının yerinde olmadığı fark etti. Kovanlarının çalındığını anlayan Baş, soluğu jandarma karakolunda aldı. 35 bin lira zarara uğrayan Baş, içerisinde yaklaşık 200 kilo bal olan kovanlarının bulunması için şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, kovan hırsızlarını yakalayabilmek için çalışma başlattı.



“Artık arı hırsızlığı da başlamış”

30 senedir arıcıkla uğraştığını söyleyen Muhammed Baş, “Arıcılık hayatını seviyorum. Geçmiş yıllarımı hep arıya verdim. Arıcılıktan hoşlandığım için gece gündüz çalışıyorum ve arıdan ticaret de yapıyorum. Arı üretimi yapıyorum, bal satıyorum. Ben 15 senedir Gebze Eskihisar mahallesinde arıcılık yapıyorum. Burada yaklaşık 150 tane kovanım var. Onlardan 26 tanesini gelip çaldılar. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yaşamadık. Ama bu nasıl oldu, hala bilmiyorum. Jandarmaya gittim, onlardan bilgi aldım. Jandarma da araştırma yapıyor ama henüz daha bilgi gelmedi bize. Mollafenari’deki jandarmaya da gittim, araçlar geçerken kameradan görürler belki diye. Şimdi bir yerden bir haber çıkar diye bekliyoruz. Arılarımın bakımlarını çok güzel bir şekilde yapıyorum. İçerisinde bal olanları seçerek 26 kovanı buradan götürdüler. Neye dayanarak götürdüler bunu da bilmiyoruz. Artık Gebze’de arı hırsızlığı da başlamış. Bizim başımıza geldi. Diğer arkadaşlarımızın başına gelmemesi için herkesin tedbirini almasını istiyorum” dedi.



“Balı saymazsak 35 bin lira zararımız var”

Diğer arıcıları hırsızlık vak'alarına karşı tedbir almaları konusunda uyaran Baş, “Benim 150 kovanım vardı. Bir kovanın içindeki arı sayısız ama çıta olarak bakıyoruz. 20 çıta arımız vardı. Onları burada kışlıyoruz, daha sonra Yaz mevsiminde Mayıs’ta, Haziran'da kestaneye gidiyoruz, kestane balını alıyoruz. Ondan sonra da Gerede’ye gidiyoruz, hangi tarafta daha iyi verim varsa o tarafları geziyoruz. Kışın da burada arılarımıza bakıyoruz. Her gün ben buraya geliyorum, bir gün gelmedim o da yağmurun çok bol olduğu gündü, ‘Bir şey olmaz, gitmeyeyim’ dedim. O gün gelmedim, o gün de burayı çarptılar. Şu anda balını saymazsak 35 bin lira civarında bir zararımız var. Balını sayarsak 200 kilonun üzerinde de balımız vardı. Onu da aldılar. Arıdan anlamayan bir kişi bu işi yapmaz. Arıdan anlayan bir kişi yapmıştır. Bizim başımıza geldi. Diğer arkadaşların başına gelmesin. Arıcı olan herkes kendi tedbirini alsın. Biz böyle bir şey yaşamadığımız için hırsızlık olur diye de düşünmedik. Ama şimdiden sonra tedbirimizi alacağız” diye konuştu.

