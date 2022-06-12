Bir haftada 30 bin kişi dijital vasiyet bıraktı, SMS gelenler şaşkına döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir haftada 30 bin kişi dijital vasiyet bıraktı, SMS gelenler şaşkına döndü

İHA

– Bir hafta önce hayata geçen 'Dijital vasiyet' uygulaması Legizi'ye 30 bin kişi vasiyet için mesaj bıraktı. Vasiyetin muhataplarına SMS yoluyla bilgilendirme yapılıyor. Telefonlarına gelen 'Vasiyet bırakmak için alıcısı olarak seçti' mesajı herkesi şaşkına çeviriyor.

Bir haftada 30 bin kişi dijital vasiyet bıraktı, SMS gelenler şaşkına döndü

– Bir hafta önce hayata geçen ‘Dijital vasiyet’ uygulaması Legizi’ye 30 bin kişi vasiyet için mesaj bıraktı. Vasiyetin muhataplarına SMS yoluyla bilgilendirme yapılıyor. Telefonlarına gelen ‘Vasiyet bırakmak için alıcısı olarak seçti’ mesajı herkesi şaşkına çeviriyor.
Bir hafta önce hayata geçen ‘Dijital vasiyet’ uygulaması Legizi’ye 30 binin üzerinde kişi vasiyet için mesaj bıraktı. Vasiyetin muhataplarına ise bilgilendirme SMS bilgilendirme yapılıyor. Telefonlarına gelen ‘Vasiyet bırakmak için alıcısı olarak seçti’ mesajı herkesi şaşkına çevirirken, uygulama sosyal medyada da çok tartışılmaya başladı. SMS karşısında şaşkına dönen vatandaşlar, konuyu sosyal medya gündemine taşıdı.
İnsanların ölmeden önce, sevdiklerine vasiyet, mektup bırakmaları için uygulamayı hayata geçirdiklerini hatırlatan Legizi kurucusu Bekir Güzeller, “Olumlu da, olumsuz da yorumlar aldık. Kötü bir amaca hizmet etmiyoruz. Ancak vefat konusu insanların hassas noktaları olduğu için bu duruma karşı tepki göstermeleri gayet normal. Anlayışla karşılıyoruz” dedi.
Kimlik bilgilerinin kayıt altında tutulup tutulmadığı ile ilgili sorulara ise Bekir Güzeller, “Uygulamamıza üye olan kişiler vasiyet bırakmak istediği kişinin bilgilerini sisteme girmek zorundadır. Bunun amacı, kişinin vefat edip etmediğini tespit etmek ve bırakmak istediği dijital vasiyet doğru kişiye ulaşsın diyedir. Biz, doğru kişiye ulaşmamız için, kullanıcılardan vasiyet bırakmak istedikleri kişinin bilgilerini talep ediyoruz. Bu işlem gerçekleştiği anda sistem otomatik olarak size SMS olarak bilgi vermektedir. Burada tüm sorumluluk vasiyet bırakan kişiye aittir. Biz sadece vasiyet bırakan ile alıcı arasında bir köprü vazifesi görmekteyiz” diye konuştu.
SMS ile bilgilendirme olmasının gayet normal olduğunu söyleyen Güzeller, “Şayet uygulama size böyle bir SMS göndermiş ise, biri tarafından dijital vasiyet bırakılmış demektir ve siz bu vasiyeti görüntülemek isteseniz bile sistem buna izin vermeyecektir. Çünkü uygulama gereği kullanıcıların gizliliği bizim en önemli mottomuzdur. Ancak vasiyet bırakan kişi vefat ettiği zaman bu mesaj görülür. Uygulamanın ana fikri budur. SMS, ‘ Legizi uygulamasından birisi size vasiyet bırakmak için alıcısı olarak seçti.’ şeklinde geliyor. Eğer kişi vefat ederse ' Legizi uygulamasından birisi size vasiyet bıraktı' olarak gelir. Bu sms bilgilendirmesi süreç içerisinde değişkenlik gösterebilir. Kimlik bilgileriniz sadece sizin gerçekten o kişi mi olduğunuzu ve vasiyeti bırakmak istediğiniz kişinin doğru kişi mi olduğunu teyit etmek amacı ile kullanılır. Bu kullanım alanları dışında kesinlikle 3 kişiler ile paylaşılmaz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizi kirleten gemiye 4 milyon 315 bin 898 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Denizi kirleten gemiye 4 milyon 315 bin 898 TL para ...
İzmit Körfezi´ni kirleten gemiye 4 milyon 315 bin 898 lira ceza
YEREL HABERLER İzmit Körfezi´ni kirleten gemiye 4 milyon 315 bin 898 ...
Kocaeli’de zaman zaman sağanak etkili oluyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de zaman zaman sağanak etkili oluyor
Dilovası'nda sünnet kayıtları başladı
YEREL HABERLER Dilovası'nda sünnet kayıtları başladı
Başkan Özlü, TDBB yönetim kurulu asil üyeleri arasında yer aldı
YEREL HABERLER Başkan Özlü, TDBB yönetim kurulu asil üyeleri ...
El emeği ürünleriyle evini sergi salonuna dönüştürdü
YEREL HABERLER El emeği ürünleriyle evini sergi salonuna dönüştürdü
Hayvan gübresinin atıldığı sahil, şimdi de simsiyah oldu
YEREL HABERLER Hayvan gübresinin atıldığı sahil, şimdi de simsiyah ...
GEBZESEM yaz dönemine hazırlanıyor
YEREL HABERLER GEBZESEM yaz dönemine hazırlanıyor
Kocaeli Karakuşak Spor Kulübü, Sakarya'dan madalyalar ile döndü
YEREL HABERLER Kocaeli Karakuşak Spor Kulübü, Sakarya'dan madalyalar ...
Bu davetin bedeli ağır oldu: 110 bin mağdur, milyon dolarlık vurgun Cancri Jewellery dolandırıcılığının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor Ponzi vurgunundan geriye, şaşalı gala yemekleri, gösterişli açılışlar, Ukraynalı mankenlerle yaptıkları şovlar, hediyeler ile kandırılan mutlu müşterilerin görüntüleri kaldı
YEREL HABERLER Bu davetin bedeli ağır oldu: 110 bin mağdur, milyon ...
Elbizli'ye park yapılıyor
YEREL HABERLER Elbizli'ye park yapılıyor
Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı
YEREL HABERLER Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan şahıs ağır ...
Alacak verecek meselesi kanlı bitti
YEREL HABERLER Alacak verecek meselesi kanlı bitti
Denizde kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Denizde kadın cesedi bulundu
Kargo paketinden onlarca paket kaçak tütün çıktı
YEREL HABERLER Kargo paketinden onlarca paket kaçak tütün çıktı
Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arif Gülen, 'Kayıplara karıştı' iddiası üzerine açıklama yaptı
YEREL HABERLER Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arif Gülen, ...
Derince'den Bilecik'e geziler devam ediyor
YEREL HABERLER Derince'den Bilecik'e geziler devam ediyor
Kültür festivali ertelendi
YEREL HABERLER Kültür festivali ertelendi
Genç Bilim Festivali dolu dolu geçti
YEREL HABERLER Genç Bilim Festivali dolu dolu geçti
162 takım Plaj Voleybolu Turnunvasında yarışacak
YEREL HABERLER 162 takım Plaj Voleybolu Turnunvasında yarışacak
Şiddetli yağış ihtimaline karşı teyakkuza geçtiler
YEREL HABERLER Şiddetli yağış ihtimaline karşı teyakkuza geçtiler
Kartepe’ye yürüyüş ve bisiklet yolu
YEREL HABERLER Kartepe’ye yürüyüş ve bisiklet yolu
Geziye giderken dehşeti yaşadılar: 17 yaralı Kursiyer kadınların içerisinde bulunduğu midibüs şarampole yuvarlandı
YEREL HABERLER Geziye giderken dehşeti yaşadılar: 17 yaralı Kursiyer ...
Kocaeli'de tur midibüsü devrildi: 17 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli'de tur midibüsü devrildi: 17 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.