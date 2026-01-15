Habertürk
        Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

        Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

        Kocaeli ve Iğdır'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Özbekistan'dan iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirilip fuhşa zorladıkları belirlenen 6 kadın kurtarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 03:41 Güncelleme: 15.01.2026 - 03:41
        0:00 / 0:00

        Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda yapılan teknik ve fiziki takiplerde, şüphelilerin kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirdikleri, daha sonra tehdit ve şantaj yoluyla fuhşa zorladıkları belirlendi.

        6 MAĞDUR KADIN KURTARILDI

        İHA'nın haberine göre; yapılan operasyonlarda fuhuş yaptırıldığı belirlenen 6 mağdur kadın kurtarıldı.

        Suç örgütü yöneticisi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik 10 Ocak tarihinde düzenlenen operasyonda; Kocaeli ilinde 7, Iğdır ilinde ise yurt dışına kaçmak üzereyken 1 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

        4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        #kocaeli
        #haberler
        #Iğdır
        #Son dakika haberler
