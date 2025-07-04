İki doktoru bacaklarından vurdu!
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde M.M. isimli kişi, babasının diş kliniğinde çalışan diş hekimleri E.T. ve Y.C.'yi silahla bacaklarından vurdu. Doktorlar hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan şüpheli için yakalama çalışması başlatıldı
Kocaeli'nde olay, Kandıra ilçesi Aydınlık Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.M., babası M.M.'ye ait diş kliniğinde çalışan diş hekimleri E.T. ve Y.C.'ye tabanca ile ateş etti.
İKİ DOKTOR DA BACAKLARINDAN YARALANDI
İHA'daki habere göre E.T. ve Y.C. bacaklarından yaralanırken, M.M. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. M.M.'nin kuyumcu dükkanı bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.