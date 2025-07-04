Kocaeli'nde olay, Kandıra ilçesi Aydınlık Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.M., babası M.M.'ye ait diş kliniğinde çalışan diş hekimleri E.T. ve Y.C.'ye tabanca ile ateş etti.

İKİ DOKTOR DA BACAKLARINDAN YARALANDI İHA'daki habere göre E.T. ve Y.C. bacaklarından yaralanırken, M.M. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.