Kocaeli'nin 9 plajında "Mavi Bayrak"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki plajlar bir kez daha "Mavi Bayrak" ödülüyle tescillendi.

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından yapılan son değerlendirmeler sonucunda Karamürsel'de 2, Kandıra'da ise 7 plaj; çevre standartları, su kalitesi, güvenlik ve hizmet altyapısı gibi kriterleri başarıyla geçerek "Mavi Bayrak" unvanını korudu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karamürsel'in Altınkemer Halk Plajı ve Ereğli Kumyalı Halk Plajı ile Kandıra ilçesindeki Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Kovanağzı, Seyrek ve Miço Kadınlar Plajı, 2026 yaz sezonunda da vatandaşlara güvenli, temiz ve sağlıklı yüzme alanları sunacak.