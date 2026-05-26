Kocaeli- Sakarya Kurbanlık Fiyatları 2026: Kocaeli ve Sakarya'da büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatı ne kadar?
Kurban Bayramı öncesinde Kocaeli ve Sakarya'da kurbanlık piyasasında hareketlilik giderek artıyor. 2026 yılına ilişkin fiyatlar şekillenmeye başlarken, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satış bedelleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kurbanlık almayı planlayanlar ise "Canlı kilo fiyatı ne kadar?", "Büyükbaş hisse ücretleri kaç TL?" gibi soruların yanıtını araştırıyor. İşte Kocaeli ve Sakarya'da dana, koyun ve kuzu için 2026 yılı güncel canlı kilo ve hisse fiyatlarına dair merak edilenler…
Kurban Bayramı yaklaşırken kurban pazarlarında hareketlilik her geçen gün artıyor. Türkiye genelinde besiciler satış hazırlıklarını sürdürürken, vatandaşlar da bütçelerine uygun kurbanlık bulmak için araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle Kocaeli ve Sakarya gibi şehirlerde fiyat aralıkları dikkat çekerken, canlı kilogram fiyatları da yavaş yavaş netleşiyor. Uzmanlar, bu yıl kurbanlık fiyatlarının hayvanın türüne, ağırlığına ve bulunduğu ile göre farklılık gösterebileceğine işaret ediyor. Peki, Kocaeli ve Sakarya'da dana, koyun ve kuzu canlı kilo ve hisse fiyatları ne kadar? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
KOCAELİ KURBANLIK FİYATLARI 2026
Büyükbaş kurbanlık fiyatları: 150.000 TL ile 350.000 TL/baş arasında,
Büyükbaş canlı kilo fiyatı: 350 TL – 400 TL – 450 TL,
Küçükbaş kurbanlık fiyatları: 25.000 TL ile 50.000 TL/baş arasında,
Küçükbaş canlı kilo fiyatı: 400 TL – 450 TL – 500 TL arasında değişiyor.
SAKARYA KURBANLIK FİYATLARI 2026
27-30 kilogram kurban hissesi: 30 bin TL
32–35 kilogram kurban hissesi: 35 bin TL
42–45 kilogram kurban hissesi: 40 bin TL
47–50 kilogram kurban hissesi: 45 bin TL
55–60 kilogram kurban hissesi: 50 bin TL