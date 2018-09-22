Kaza 03.30 sıralarında Kocaeli'de TEM otoyolun Körfez ilçesi Şirinyalı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre; Aksaray'dan İstanbul Yeni Havalimanında düzenlenen Teknofest'e ortaokul ve lise öğrencilerini götüren servis midibüsü, Şirinyalı mevkiinde kontrolden çıkarak yan yattı.

Sürüklenen araç, bariyerlere saplanarak durabildi. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Meydana gelen kazada 2 kişi ölürken 17 kişi de yaralandı. Kazada ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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