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HaberlerGündem3. SayfaKocaelide denize giren biri kadın 2 kişi boğuldu
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Kocaeli'de denize giren biri kadın 2 kişi boğuldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren Hüsniye Dilek Erdoğan (45) ile Ramazan Demir (41) bir süre sonra çırpınmaya başladı. Bir süre sonra gözden kaybolan kadın ve erkeğin cansız bedenleri, ekipler tarafından sudan çıkarıldı

kocaeli boğulma
AA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kişi hayatını kaybetti.

Pınarlı Mahallesi Köyağzı mevkiinde denize giren Hüsniye Dilek Erdoğan (45) ile Ramazan Demir (41) bir süre sonra çırpınmaya başladı. Kıyıdakilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma, sahil güvenlik ve KOSKEM ekipleri, gözden kaybolan iki kişiyi bulmak için arama çalışması başlattı.

Ekipler, arama çalışmaları sonucu Erdoğan ve Demir'in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan cansız bedenler, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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