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        Haberler Gündem Kocaeli’de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de zincirleme kaza: 7 yaralı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 23:12 Güncelleme: 21.02.2024 - 23:12
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        Kocaeli'de zincirleme kaza: 7 yaralı
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        Kozluk Mahallesi D-100 kara yolu Kuzey yan yolda H.B.U. idaresindeki SUV tipi araç, E.V'nin kullandığı otomobil ile M.Y. yönetimindeki özel halk otobüsü trafik ışıklarında çarpıştı.

        Kazada aracın sürücüsü ve yanındaki kişi ile özel halk otobüsündeki 5 yolcu yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle yan yoldan bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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