Kocaeli'de zincirleme kaza: 7 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Kozluk Mahallesi D-100 kara yolu Kuzey yan yolda H.B.U. idaresindeki SUV tipi araç, E.V'nin kullandığı otomobil ile M.Y. yönetimindeki özel halk otobüsü trafik ışıklarında çarpıştı.
Kazada aracın sürücüsü ve yanındaki kişi ile özel halk otobüsündeki 5 yolcu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle yan yoldan bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.