Stat: Kocaeli
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın , Emrah Uluçay , Mehmet Kirişçioğlu
Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları , Kemal Can Aydemir (Taha Batuhan Yayıkcı dk. 46 ),Musa Nizam , Batuhan Er (Mervan Yusuf Yiğit dk. 78 ),Yiğitali Bayrak , Furkan Gedik (Dilaver Güçlü dk. 46 ),Murat Cem Akpınar , Semih Karadeniz , Gökhan Meral , Mustafa Tahir Babaoğlu , Burak Süleyman (İsa Nalbant dk. 84 ?)
Afjet Afyonspor: Mehmet Doğan , Emre Tosun (Mehmet Abdullah Çoban dk. 85 ?),Onur Ramazan Toprak (Görkem Güven dk. 79 ),Doğan Ateş (Cihan Özkara dk. 85 ?),Savaş Tağa (Ferhan Evren dk. 79 ),Alper Tursun , Erhan Şentürk (Oktay Demircan dk. 90 ?),Aykut Uluç , Yakup Yiğit , Nazım Candoğan , Okan Yıldız
Goller: Mustafa Tahir Babaoğlu (dk. 27) (Kocaelispor),Erhan Şentürk (dk. 9) (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Musa Nizam, Batuhan Er, Semih Karadeniz (Kocaelispor),Okan Yıldız, Onur Ramazan Toprak, Doğan Ateş (Afjet Afyonspor)
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