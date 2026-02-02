Kocaelispor-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Ligde iki takım 41. kez karşı karşıya gelirken. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 21 galibiyet elde ederken, yeşil-siyahlılar rakibine 7 maçta üstün geldi. 13 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, zorlu deplasmanda galip gelip, zirve takibini sürdürmek istiyor. Peki, "Kocaelispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...