Kocaelispor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftanın kapanış maçında Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadele için heyecanlı bekleyiş sürerken, Kocaelispor-Fenerbahçe maçının başlama saati ve muhtemel 11'ler futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Kocaelispor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...
Kocaelispor-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Ligde iki takım 41. kez karşı karşıya gelirken. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 21 galibiyet elde ederken, yeşil-siyahlılar rakibine 7 maçta üstün geldi. 13 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, zorlu deplasmanda galip gelip, zirve takibini sürdürmek istiyor. Peki, "Kocaelispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kocaelispor-Fenerbahçe maçı 2 Şubat Pazartesi bu akşam saat 20:00'de oynanacak.
Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek
KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranından yayınlanacak.
3 EKSİK
Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Archie Brown ile Levent Mercan, zorlu deplasmanda yer almayacak.
Bu isimlerin yanı sıra takımdan ayrılması gündemde olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB karşısında ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Jhon Duran'ın da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Show, Keita, Linetty, Agyei, Rivas, Petkovic
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, M.Müldür, Guendouzi, İsmail, Nene, Asensio, Musaba, Talisca