Kocaelispor, kanat oyuncusu Toheeb Emmanuel Lawal'la sözleşme imzaladı
Kocaelispor, 24 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Toheeb Emmanuel Lawal ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 24 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Toheeb Emmanuel Lawal ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, bir süre önce denenmek üzere takımla beraber antrenmanlara çıkan 24 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Toheeb Emmanuel Lawal’ı transfer etti.
24 yaşındaki futbolcu, sağ ve sol kanatın yanı sıra sağ bek mevkisinde de görev yapabilme özelliğiyle biliniyor.