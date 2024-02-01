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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Kocaelispor, kanat oyuncusu Toheeb Emmanuel Lawal'la sözleşme imzaladı - Futbol Haberleri

        Kocaelispor, kanat oyuncusu Toheeb Emmanuel Lawal'la sözleşme imzaladı

        Kocaelispor, 24 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Toheeb Emmanuel Lawal ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 15:49 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:49
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        Kocaelispor'a Nijeryalı kanat!
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 24 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Toheeb Emmanuel Lawal ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, bir süre önce denenmek üzere takımla beraber antrenmanlara çıkan 24 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Toheeb Emmanuel Lawal’ı transfer etti.

        24 yaşındaki futbolcu, sağ ve sol kanatın yanı sıra sağ bek mevkisinde de görev yapabilme özelliğiyle biliniyor.

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