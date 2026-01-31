Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Kocaelispor, Mahamadou Susoho'yu transfer etti

        Kocaelispor, İngiliz ekibi Manchester City'den 21 yaşındaki futbolcu Mahamadou Susoho ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 16:42 Güncelleme: 31.01.2026 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor'a M.City'den ön libero!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaelispor, ikinci transfer döneminde yollarını ayırdığı Tarkan Serbest ve Oleksandr Syrota'nın ardından kadrosuna Manchester City'de Mahamadou Susoho'yu kattı. Bu sezon İskoçya ekiplerinden Livingston'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki ön liberoyla, yeşil-siyahlılar 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Transfer tedbirini hafta içinde kaldıran ancak harcama limitleri nedeniyle 2004 ve üstü doğumlu oyuncuları transfer edebilen Körfez ekibi, transferi şu ifadelerle duyurdu:

        "Mahamadou Susoho Sissoho'nun kulübümüze nihai transferi konusunda İngiltere Futbol Federasyonu'na tescilli Manchester City ile kulübümüz arasında transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

        2022 yılında profesyonel kariyerine Manchester City'de başlayan Susoho, 2023'te U21 takımına yükseldi. Mahamadou Susoho, kariyerinde Peterborough United ve Livingston'da kiralık olarak forma giydi. Susoho ayrıca İngiltere ve İspanya genç milli takımlarında da forma giydi.

        Susoho ayrıca Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'de A takımla 1 kez Şampiyonlar Ligi'nde görev aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Foseptik çukuruna düşen genç kız, yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı

        Antalya'da işe gitmek için evinden çıkan genç kız motosikletine binmek istediği sırada kapağı kırılan binaya ait fosseptik çukuruna düştü. Genç kız yardım çığlıklarını duyan komşuları tarafından yağmur suları ile dolu fosseptik çukurundan çıkarıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?