İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, 2019 yerel seçimlerinde aday olmama kararını geçen 1 Ekim tarihinde kamuoyuna açıkladı. Kocaoğlu, bu kararını net bir biçimde paylaşmasına rağmen, hala seçim sürecini kendisi üzerinden götürmeye ve ismini seçim malzemesi yapmaya çalışanlar olduğunu belirtti. Son olarak bazı internet sitelerinde ortaya atılan ve kendisi tarafından hazırlanarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulduğu iddia edilen aday listesinin, gazetecilik deyimiyle 'asparagas' olduğunu vurguladı.



'CEVABI İZMİRLİLER VERECEKTİR'



Başkan Aziz Kocaoğlu yaptığı açıklamada şöyle dedi:



"15 yıldır her türlü sınavdan geçmiş, tüm engellemelere rağmen çizgisini ve duruşunu değiştirmemiş bir başkan üzerinden manipülasyon yapmaya doymayanlara, sahte listeler üzerinden yıpratmaya çalışanlara en güzel cevabı İzmirli hemşehrilerimiz verecektir. Asılsız haberlerin içine yerleştirilen 'duyum alındı' türünden ifadelerin Türkçe'deki karşılığı 'dedikodu'dur. İzmirli hemşehrilerim, gerçeklerle dedikoduları birbirinden ayırabilecek kadar zekidir."

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