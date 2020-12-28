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HaberlerGündem3. SayfaKOCASINI OKLAVAYLA DÖVDÜ! Son dakika... Bu kez kadın şiddeti! - Haberler
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Bu kez kadın şiddeti! Oklavayla kocasını dövdü!

Bursa’da kıskançlık krizi geçiren karısı tarafından oklava ile darp edilen, kolu ısırılan ve kısıtlamaya rağmen sokağa atılan adam yaralandı. 'Bu sefer kadın şiddeti' dedirten olaya maruz alan çaresiz gözü yaşlı koca, ''Geçen akşam da dövdü, darp etti, kolumu ısırdı alsınlar götürsünler'' dedi. Öfkeli kadının şiddetinden polis ve sağlık ekipleri de nasibini aldı. Bir 112 personeli kapı arasında sıkışma tehlikesi yaşadı

KOCASINI OKLAVAYLA DÖVDÜ! Son dakika... Bu kez kadın şiddeti! - Haberler
Bu kez kadın şiddeti! Oklavayla kocasını dövdü!
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İHA

Bursa'da, merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Beşikçiler Caddesi’nde kadın şiddeti yaşandı. Edinilen bilgiye göre Zinnur B. (41) ile karısı Meral B. (38),kıskançlık meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Meral B., mutfaktan aldığı oklava ile kocası Zinnur B.’ye saldırdı.

YARALI KOCAYI EVDEN ATTI

İHA'da yer alan habere göre Zinnur B.’nin kolunu da ısıran Meral B., başı yarılan kocası Zinnur B.’yi, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, sokağa attı.

POLİSİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ

Çaresizce sokakta kalan yaralı Zinnur B., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zinnur B.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri, kocasının şikayetçi olduğu Meral B.’yi karakola götürmek istedi. Polis ekiplerine bir süre kapıyı açmayan Meral B., daha sonra kapıyı açarak polis ve sağlık ekiplerine tepki gösterdi.

"O DA BENİM SIRTIMA VURDU"

Meral B., ekiplere, "Sizi sevmiyorum, o da benim sırtıma vurdu, gidin bu evden’" diye tepki gösterip, kapıyı ekiplerin üzerine kapattı. Bu sırada kapı aralığında bulunan 112’den bir sağlık personeli, kapı arasında sıkışma tehlikesi yaşadı.

"GEÇEN AKŞAM DA DÖVDÜ, ALSINLAR BUNU"

Yaklaşık yarım saat süren ikna çabasının arından Meral B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Basın mensuplarına yaşanan olayı anlatan Zinnur B., "Karım tarafından darp edildim. Psikolojik sorunları var. Kıskançlık sebebiyle kavga ettik.

Kolumu ısırdı, beni darp etti. Geçen akşam da aynısı yaptı. Alsınlar götürsünler bu kadını" diye konuştu. Ayrıca Zinnur B.’nin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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