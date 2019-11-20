Telefon bacanağa ait çıktı

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’da aralarında bir süredir husumet bulunan karı koca mahkemelik oldu. Şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanma aşamasındaki M.İ. ve H.İ. adlı karı koca ailelerin isteği üzerine bir araya geldi. Ailelerin yer aldığı görüşmeden sonuç çıkmayınca, H.İ. adlı koca oğlunu yanına alarak evden ayrıldı. M.İ. adlı kadın evden ayrılan kocası H.İ.’yi arayarak, “Oğlumu bana getir, yoksa bu gece seni evden aldırırım” dedi. M.İ., telefonu yanındaki O.A.’ya verdi. O.A. adlı kişi ise, “Biz seni alırız, sende görüsün” dedikten sonra telefonu kapadı.

TELEFON BACANAĞA AİT ÇIKTI

H.İ. adlı koca polis merkezine giderek, 530 10.. nolu hattan kendisini arayarak tehdit eden eşi M.İ. ve tanımadığı erkek şahıstan şikayetçi oldu. HTS kayıtlarını incelemeye alan polis telefonun şikayetçi H.İ.’nin bacanağı olan O.A. adlı kişiye ait olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan O.A. ve M.İ. adlı kadın haklarındaki iddiaları reddetti. O.A. cep telefonundan H.İ.’yi aradığını fakat tehdit etmediğin belirtti.

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, birden fazla kişi ile tehdit iddiasıyla M.İ. ve O.A.’nın 2 yıldan 5 yıla kadar hapsini talep etti. Savcı hazırladığı iddianameyi ağır ceza mahkemesine gönderdi. İkili ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.