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İHA

Adana’da eşiyle tartışan bir kadın 1. kattan atlayarak hastanelik oldu.

Olay, merkez Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hülya ve Mahmut S., Elazığ'dan Adana’daki akrabalarının yanına geldi. Burada çift geçim sıkıntısı nedeniyle kavga etti. Kavgadan bunalan Hülya S. birinci kattan atladı. Yere düşerek yaralanan kadın çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede kadının alınan ifadesinde, kendisini kimsenin atmadığını, kocasından şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi.

İfadesi alınan Mahmut S. ise serbest bırakıldı.