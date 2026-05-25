        Haberler Gündem Çevre Koçköprü Barajı’nda atıklar tehlike saçıyor | Son dakika haberleri

        Koçköprü Barajı’nda atıklar tehlike saçıyor

        Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Koçköprü Barajı, sorumsuz kişilerce etrafa atılan çöp atıklarla tehlike saçıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 18:21 Güncelleme:
        Koçköprü Barajı'ndaki tehlike!

        Zilan Çayı üzerinde sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla 1978-1992 yılları arasında inşa edilen Koçköprü Barajı, ilkbahar mevsimiyle birlikte tam doldu. Baraja akan Zilan Deresi’nin farklı kolları barajı tam doluluk seviyesine getirirken, dereden akan çöpler ise barajda tehlike oluşturdu.

        Çevre köylerden atılan çöpler ve piknikçilerin bıraktığı atıklar baraja akarken baraj çevresi çöplerle doldu.

        Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, uzun yıllar Van Gölü ve çevresinde fotoğraf çektiğini belirterek, "Bugün Koçköprü Barajı’nda fotoğraf çekmeye geldim. Bu yıl çok güzel bir yağış oldu. Güzel olmayan şey, buraya pikniğe gelenler ellerindeki çöpleri bırakıp gitmişler ya da çevre köyler ne bulmuşlarsa akarsuya bırakmışlar.

        Bu da barajda büyük bir kirliliğe neden olmuştur. Nasıl görmek istiyorsan öyle bırakın fakat etraf öyle kirli ki görülecek durumda değil. Her taraf çöp, ilaç kutuları, plastiklerle dolu. Ne bulmuşlarsa atmışlar, suyla gelip barajın kenarlarına savrulmuş. Her taraf perişan durumdadır" dedi.

