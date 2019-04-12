Koçtaş mesai saatleri 2019

1955 yılında kurulan Koçtaş, Koç Grubu'nun ilk şirketlerinden biri olarak Türkiye'de "ev geliştirme" sektörünün giderek güçlenmesine paralel olarak yapı market faaliyetlerine 1995 yılında başladı. İlk Yapı Marketi'ni 1996 yılında İzmir Bornova'da açtı. Koçtaş, 1998 yılında Antalya ve İzmir Balçova Yapı Marketleri'yle hizmet vermeye başladı. 1998 yılında ise Bodrum'daki Koçtaş Yapı Market faaliyete geçti. 2000 yılının Ocak ayında, Koç Holding, yapı market sektöründe dünyanın üçüncü, Avrupa'nın lider kuruluşu B&Q firmasıyla "Ortaklık" anlaşması imzaladı.

KOÇTAŞ HAKKINDA

Koçtaş, Türkiye’nin 19 ilinde toplam 41 mağazasıyla, insanların evlerini geliştirerek, yaşam standartlarını yükseltmeleri için fikirler ve çözümler geliştirmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda yerli ve ithal dekoratif ürünlerden mobilyaya, ev tekstilinden mutfak, banyo ve seramiğe, bahçe mobilyalarından aydınlatma ürünlerine, genç odasından hazır perdeye, halıdan boyaya ve parkeye kadar on binlerce ürünü uygun fiyat avantajıyla müşterilerine sunuyor.

KOÇTAŞ ÇALIŞMA SAATLERİ

Koçtaş hafta içi her gün sabah 10:00’da mesaiye başlar öğle tatili vermeden kapanış saati olan 22:00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Koçtaş şubeleri hafta sonları, resmi tatillerin tamamında ve bayram tatillerinin bazı günlerinde hizmet vermektedir.

KOÇTAŞ ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Koçtaş merkez binası Taşdelen Mahallesi, Sırrı Çelik Bulvarı No:5 34788 Çekmeköy - İstanbul adresinde bulunmaktadır. Koçtaş merkez şubesine 0216 430 03 00 veya 0216 484 43 13 faks numarasıyla ulaşabilirsiniz.