Kod Adı: Angel konusu nedir? Angel Has Fallen filmi oyuncuları kimler? Kod Adı: Angel filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Robert Mark Kamen, Matt Cook, Ric Roman Waugh senaryosunu yazdığı ve Ric Roman Waugh'un yönetmenliğini üstlendiği Kod Adı: Angel filmi aksiyon türünde kaleme alınmıştır.

Angel Has Fallen filmi 16 Eylül Cumartesi günü televizyon izleyicisinin karşısına çıkıyor. 2019 yılında vizyona giren Kod Adı: Angel filmini ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, Angel Has Fallen filminin konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, "Kod Adı: Angel konusu nedir? Angel Has Fallen filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Kod Adı: Angel filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

KOD ADI: ANGEL KONUSU NEDİR?

Kod Adı Angel, düzenlenen bir suikastın sorumlusu olarak görülen bir adamın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning’in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir. Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır. Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir. Banning, bir yandan saldırının ardındaki isimleri ortaya çıkarmaya çalışırken bir yandan da kendi ajansından ve FBI’dan kaçmak zorunda kalır.

KOD ADI: ANGEL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Gerard Butler - Gizli Servis Ajanı Mike Banning, Clay'in oğlu ve Leah'ın kocası.

Morgan Freeman - Başkan Allan Trumbull

Jada Pinkett Smith - FBI Ajanı Helen Thompson

Lance Reddick - Gizli Servis Direktörü David Gentry

Tim Blake Nelson - Başkan Yardımcısı Martin Kirby

Piper Perabo - Leah Banning, Mike'ın karısı. Perabo, Mitchell'in zamanlama çatışmaları nedeniyle

önceki filmlerde rol alan Radha Mitchell'in yerini aldı.

Nick Nolte - Clay Banning, Vietnamlı bir Ordu Korucusu ve Mike'ın kendisini genç yaşta terk eden babası.

Danny Huston - Mike'ın eski Ranger komutanı ve Salient Global'in lideri Wade Jennings.

Frederick Schmidt - Travis Cole, Salient Global'in güvenlik şefi ve Jennings'in sağ kolu.

Joseph Millson - FBI Ajanı Ramirez

Ori Pfeffer - Gizli Servis Ajanı Murphy

Mark Arnold - CIA Direktörü James Haskell

Michael Landes - Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Sam Wilcox

Chris Browning - Milis adamı

Jessica Cobley - Lynne Banning, Mike ve Leah'ın kızı

Rocci Williams - Bruno, Jennings'in askerlerinden biri

