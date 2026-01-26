Kod Adı: Olympus filmi konusu ve oyuncuları: Kod Adı: Olympus ne zaman çekildi?
Kod Adı: Olympus (Olympus Has Fallen) filmi 26 Ocak Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu Creighton Rothenberger , Katrin Benedikt tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua oturmaktadır. Peki, "Kod Adı: Olympus filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Kod Adı: Olympus filmi konusu ve oyuncuları...
Kod Adı: Olympus filmi, bu akşam Show TV ekranlarında olacak. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Adı: Olympus filmi 2013 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Kod Adı: Olympus filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kod Adı: Olympus ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Kod Adı: Olympus filmi hakkında tüm merak edilen detaylar...
KOD ADI: OLYMPUS KONUSU NEDİR?
Mike Banning, ABD'ye bağlı özel kuvvetler bölümünde görevli gizli bir güvenlik ajanıdır. Günlerden bir gün ABD başkanı ve başkanın eşi bir davete gitmek için yola çıkar ve yolda oldukça trajik bir kaza yaşanır. Banning'in olay anında tek kişiyi kurtarma şansı vardır, bu sebeple Banning ülkesini düşünerek başkanın eşini feda eder, başkanı araçtan çıkarır.
Olaydan sonra özel kuvvetlerdeki herkes Banning'in doğru olanı yaptığını söyleyerek onu destekler ancak Banning saha görevine veda ederek masa başına sürülür.
Mike, işinden uzaklaştırılmıştır ancak Amerika'yı hiç tahmin edilmeyen büyük çaplı bir saldırı bekler. Beyaz Saray içerisindeki köstebeklerin yönettiği terörist bir eylem ile saray büyük bir terör saldırısına maruz kalır. ABD Başkanı, saldırıyı gerçekleştiren teröristler tarafından esir alınır ve bu durum Pentagon'un elini kolunu bağlar.
Bütün teşkilat farkındadır ki bu olağanüstü koşulların altından kalkabilecek tek isim Mike Banning ve onun cesaretidir. Görevi, Mike'a iade edilir ve Banning, oldukça cesaret isteyen kahramanca bir kurtarma operasyonuna girişir.
KOD ADI: OLYMPUS FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Gerard Butler
Radha Mitchell
Aaron Eckhart
Ashley Judd
Morgan Freeman
Melissa Leo
Angela Bassett
Robert Forster
Cole Hauser
Finley Jacobsen
Dylan McDermott
Rick Yune