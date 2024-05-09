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        Haberler Yemek Yapma Köfteyi bir de böyle deneyin: Lezzetli ve pratik tavuk köftesi tarifi!

        Köfteyi bir de böyle deneyin: Lezzetli ve pratik tavuk köftesi tarifi!

        Köfte yemek ama kırmızı et yemek istemeyenler için farklı ve hafif bir alternatif: tavuk köftesi! Çıtır çıtır lezzetiyle hazırlaması kolay tavuk köftesi tarifini sizin için derledik. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 17:23 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:23
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        Lezzeti eti aratmayan tavuk köftesi son dönemde sağlıklı sofralarda alternatif olarak yer almaya başladı. Kolay yapımıyla tavuk köftesi kırmızı et yerine sık tercih edilen bir seçenek haline geldi. İşte sizin için hazırladığımız pratik tavuk köftesi tarifi!

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        MALZEMELER

        500 gram tavuk göğsü

        2 su bardağı bayat ekmek kırıntısı (çekilmiş)

        1 adet soğan

        1 adet kabak

        1 adet yumurta

        5-6 dal maydanoz

        1 tatlı kaşığı kimyon

        1 tatlı kaşığı kekik

        1/2 çay kaşığı karabiber

        1/2 çay kaşığı pul biber

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        HAZIRLANIŞI

        Bayatlamış ekmekleri rondodan çekerek bir kabın içerisine alın. Sonrasında tavukları rondodan çekin ve kıyma kıvamına getirin.

        Çekilen tavukları da ekmeklerin yanına alın.

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        Sonrasında soğan ve sarımsağı rondodan çekin. Karışımın içerisine yumurta, maydonoz, baharat ilave edin.

        En son kabağı rondodan geçirin ve karışıma koyun. (Eğer rondonuzun gücüne güveniyorsanız, tüm malzemeleri aynı anda çekebilirsiniz, fakat önerimiz ayrı ayrı çekerek daha düzgün ufaltmanızdır.)

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        Hepsini güzelce yoğurun ve son olarak şekil verin. Tavayı ısıtın ve ister zeytinyağı ister sıvı yağı ekleyin.

        Önlü arkalı kızartın. Yanında yoğurt sos ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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