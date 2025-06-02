Kök hücre tedavisiyle anne oldu, adını 'Umut' koydu

Daha önce birden fazla kez gebelik kaybı yaşayan Nuray Duman, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Onur Erol'a başvurduğunda, yumurta rezervinin azaldığını öğrendi.

Duman için tüp bebek tedavisi başarısız olunca kendi mezenkimal dokusundan elde edilen kök hücre tedavisi uygulandı. Hastadan alınan kök hücreler yumurtalık dokusuna verildi ve bu uygulamadan bir süre sonra doğal gebelik oluştu. İlk gebelik düşükle sonuçlandı, ancak sonrasında yeniden doğal yolla gebelik gerçekleşti. Gebelikte gelişen şeker hastalığı ise diyetle kontrol altına alındı.

Duman, 38'inci haftada sağlıklı şekilde doğum gerçekleştirdi. Yaşadıklarını anlatan Duman, "Yaklaşık 5 yıldır bu süreçteyiz. Bir bebek kaybımız oldu. Sonrasında tüp bebek tedavisi gördüm ama olumsuz sonuçlandı. Ardından kök hücre tedavisi denedik. O tedaviden sonra bir gebelik oluştu fakat 7'nci haftada kalp atışları durdu ve kaybettik. 6 ay sonra bu kez kendiliğinden, doğal yolla gebelik gerçekleşti. Sonunda Umut bebeğimizi kucağımıza aldık. Oldukça yıpratıcı bir dönemdi. Ama üçüncüde, bebeğimi kucağıma aldım. Biz çok umut ettik, çok bekledik. Bu yüzden adını 'Umut' koyduk. Babası da 'Deniz' ismini çok istiyordu. Umut Deniz'imizi büyütüyoruz" dedi.