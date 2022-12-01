KALKAN VE KOKU BÖCEĞİ OLARAK BİLİNİR

Evde genellikle avizeler de gezinen koku böcekleri, dış tarafı kalkana benzediği için İngilizce de “shield bug” olarak geçer. Bizdeki adı da “kalkan böceği ve koku böceği” olarak bilinir.

Türkiye’de çok fazla çeşidi bulunan bu böcek aslında Çin, Japonya, Kore Yarımadası ve Tayvan’a özgü bir böcektir.