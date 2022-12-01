Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kokarca böceği evden nasıl gider ve koku yayması nasıl önlenir?

Kış mevsimi hariç genellikle her mevsim de evler de karşılaşılan koku ya da kalkan (osuruk) böcekleri son dönemler de daha sık görülmeye başladı. Koku böceği denmesinin sebebi ise savunma mekanizması olarak salgıladıkları ve evinize yayılmasını sağlayan kokudur. Eve giren böceği öldürmeye çalıştığınızda bu koku salgılanır ve eğer etrafa dağılan kokuyu temizlemezseniz aynı tür böceğin eve çekilmesini sağlarsınız. Koku böceğiyle nasıl baş etmeniz gerektiğini sizler için derledik…

ABONE OL
  • Koku (osuruk) böceğinden nasıl kurtulunur? Kokarca, kalkan böceği evden nasıl gider ve koku yayması nasıl önlenir?

    KALKAN VE KOKU BÖCEĞİ OLARAK BİLİNİR

    Evde genellikle avizeler de gezinen koku böcekleri, dış tarafı kalkana benzediği için İngilizce de “shield bug” olarak geçer. Bizdeki adı da “kalkan böceği ve koku böceği” olarak bilinir.

    Türkiye’de çok fazla çeşidi bulunan bu böcek aslında Çin, Japonya, Kore Yarımadası ve Tayvan’a özgü bir böcektir.
  • Koku (osuruk) böceğinden nasıl kurtulunur? Kokarca, kalkan böceği evden nasıl gider ve koku yayması nasıl önlenir?

    İSTİLACI ÖZELLİKLERİ VARDIR

    Koku böceği genellikle toprak rengi, siyah, yeşil veya kırmızımsı olarak görülebilir. Böcekler genellikle Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, Makedonya, Sırbistan, Kosova ve Karadağ Cumhuriyeti'nde sıkça görülür.

    1990 yıllarında ABD’de ilk kez görülen koku böceği daha sonra ülke de yayılmıştır.
  • Koku (osuruk) böceğinden nasıl kurtulunur? Kokarca, kalkan böceği evden nasıl gider ve koku yayması nasıl önlenir?

    SAVUNMA MEKANİZMASI OLARAK KOKU YAYARLAR

    Bu böcekler tehdit altında hissettiklerinde veya ezildiklerinde kötü koku yayarlar. Savunma mekanizması olarak görülen bu taktik sayesinde avcı hayvanlar tatlarını beğenmez ve tükürür.

    Bu salgıyı ise göğüslerinin altında bulunan bezler sayesinde gerçekleştirirler.
  • Koku (osuruk) böceğinden nasıl kurtulunur? Kokarca, kalkan böceği evden nasıl gider ve koku yayması nasıl önlenir?

    DİĞER BÖCEKLERİ KENDİLERİNE ÇEKERLER

    Bu tür böcekler istilacı tür olarak bilinir. Çünkü salgıladıkları koku ile diğer böcekleri de kendilerine çekerek evinizi istila edebilirler.

    Diğer koku böcekleri bu sinyalleri aldığında özellikle çatlaklardan, cam ve pencerelerden evinize giriş yapabilirler. Kış uykusuna yatarak yumurtalarını eviniz de geliştirebilirler.
  • Koku (osuruk) böceğinden nasıl kurtulunur? Kokarca, kalkan böceği evden nasıl gider ve koku yayması nasıl önlenir?

    Ayrıca bu böcekler ekin zararlısı olarak bilindikleri için meyve ve sebzelerin dış yüzeylerinde çukurluklar, hatta patojenler bırakabilirler.

    En çok dut ağaçlarında görülürler bu nedenle dut alırken iki kere kontrol etmekte fayda var.
  • Koku (osuruk) böceğinden nasıl kurtulunur? Kokarca, kalkan böceği evden nasıl gider ve koku yayması nasıl önlenir?

    Koku böceklerinden kaynaklı olarak kornea iltihabı vakaları nadir de olsa bildirilmiştir fakat tüm bunlara rağmen aşırı tedirgin olmanızı gerektirecek bir canlı değildir.

    Bilim insanlarına göre küresel ısınmanın bu tip böcekleri yayılmasına neden olduğu belirtiliyor.
  • Koku (osuruk) böceğinden nasıl kurtulunur? Kokarca, kalkan böceği evden nasıl gider ve koku yayması nasıl önlenir?

    EVİNİZDE SIK GÖRÜYORSANIZ ÖNLEM ALIN!

    Eğer evinizde çok sık koku böceği görüyorsanız bu böcekleri bir peçete yardımı ile dışarı atabilirsiniz veya şu yöntemleri deneyebilirsiniz;

    -Elektrikli süpürge ile canlı ve ölü koku böceklerini çektirebilirsiniz.

    -Yayılan kokunun bölgeye nüfuz etmemesi için bir torba ile dışarı atabilirsiniz ve bölgeyi mendil ile silebilirsiniz.
  • Koku (osuruk) böceğinden nasıl kurtulunur? Kokarca, kalkan böceği evden nasıl gider ve koku yayması nasıl önlenir?

    -Bölgeyi havalandırmak kokunun giderilmesine yardımcı olur.

    -Eğer evinizde birden fazla böcek varsa ve istila geliştiyse sorunu gidermek için Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, TSE ve ISO sertifikalı ilaçlama firmalarından yardım alabilirsiniz.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.