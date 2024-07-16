Kolajen eksikliğine karşı uzman bir diyetisyenden beslenme önerileri: İşte tüketebileceğiniz 10 gıda!

KOLAJEN ÜRETİMİNİ NE ETKİLER?

Küçük'e göre öncelikle ihtiyacımız olan kolajenin üretimi için yeterli ve dengeli beslenmek gerekir. Yani yaş, boy, cinsiyet, ağırlık gibi temel özellikler ele alınarak ihtiyacınız olan beslenme uygulanılmalıdır. Yeterli ve dengeli beslendikten sonra ise; sigara, alkol tüketimi, stres, hareketsiz yaşam tarzı, radyasyona maruz kalma gibi faktörler var ise vücuttaki kolajen üretimi olumsuz etkilenir. Bu faktörlerden en az bir tanesi varsa yaşa bağlı olmaksızın kolajen üretimi azalır.