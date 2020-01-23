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Kolay ıslak kek tarifi: Çikolatalı ıslak kek nasıl yapılır?

Islak kek, 5 çaylarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Hem lezzetli hem de kolay ıslak kek tarifi ile ödüllü pastacılara taş çıkartacaksınız. İşte çikolatalı kolay ıslak kek tarifi

ıslak kek

Islak kek, pratik tariflerle kolay bir şekilde yapılabilir. Çay ve kahvenin yanında en sevilen keklerin arasında yer alan çikolatalı ıslak kek, kolay tarifiyle misafir ağırlayacak ev sahiplerinin de kurtarıcısı. İşte kolay ıslak kek tarifi...

ÇİKOLATALI ISLAK KEK TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

4 yumurta

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı kakao

200 gram sütlü veya bitter çikolata

2 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Hindistan cevizi (süslemek için)

ÇİKOLATALI ISLAK KEK TARİFİ - YAPILIŞI:

4 yumurta ve 2 su bardağı toz şeker mikser yardımı ile iyice çırpılır.

Daha sonra içine süt sıvı yağ Kakao ve vanilya ilave edilir ve karıştırılır.

Bu karışımdan 1 su bardağı kadarı ayrılır.

Artakalan karışımın içine un ve kabartma tozu konup karıştırılır.

Elde edilen kek hamuru yağlanmış kek kalıbına boşaltılıp önceden 200 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.

Ayrılan bir su bardağı kakaolu karışıma, benmari usulü eritilmiş çikolata eklenerek mikserde karıştırılır.

Kek fırından alındıktan sonra üzerine ayrılan kakaolu - çikolatalı karışımı dökülür.

Hindistan cevizi ile süslenir ve servis yapılır.

Afiyet olsun...

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