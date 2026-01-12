Habertürk
        Kolay Kurabiye Tarifi: 3 Malzemeli Kolay Kurabiye Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Kolay Kurabiye Tarifi: 3 Malzemeli Kolay Kurabiye Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Evde kısa sürede tatlı bir şeyler hazırlamak isteyenlerin ilk baktığı tariflerin başında kolay kurabiye tarifi geliyor. Az malzemeyle hazırlanan, zahmetsiz ve sonuç garantili bu tarif, özellikle yoğun günlerde mutfağın kurtarıcısı oluyor. Son dönemde en çok aranan tariflerden biri olan 3 malzemeli kolay kurabiye tarifi, hem ekonomik olması hem de sade içeriğiyle dikkat çekiyor. Çay saatlerinden kahve molalarına kadar her an sofrada yer bulan bu kurabiyeler, ev yapımı tadıyla da ayrı bir keyif sunuyor. Uzun hazırlık süresi gerektirmemesi, tarifi herkes için ulaşılabilir kılıyor. Kolay kurabiye nasıl yapılır sorusu da bu nedenle sıkça gündeme geliyor. İşte, kolay kurabiye tarifi…

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 11:00 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:00
        Kolay Kurabiye Tarifi
        Günlük yaşam temposu arttıkça, mutfakta geçirilen zaman daha planlı hale geliyor. Bu noktada en kolay kurabiye tarifi, hem çalışanlar hem de pratik çözümler arayanlar için ideal bir seçenek oluşturuyor. Evde her zaman bulunan un, yağ ve şekerle yapılan bu tarif, ekstra alışveriş gerektirmemesiyle de öne çıkıyor. Hamurunun çabuk toparlanması, şekil vermesinin zahmetsiz olması ve kısa sürede pişmesi sayesinde sık sık tercih ediliyor. İlk kez deneyenler bile kolayca başarılı sonuç alabiliyor. İşte, kolay kurabiye malzemeleri ve püf noktaları…

        KOLAY KURABİYE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

        • 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
        • 1 çay bardağı toz şeker
        • 2,5 su bardağı un

        Tereyağı, kurabiyeye ağızda dağılan bir doku kazandırıyor. Daha hafif bir lezzet isteyenler aynı miktarda sıvı yağ da kullanabiliyor. Şeker miktarı damak zevkine göre çok az artırılabiliyor ancak tarifin dengesi için önerilen ölçü yeterli oluyor. Bu üç temel malzeme ile 3 malzemeli kolay kurabiye tarifi zahmetsiz şekilde hazırlanıyor.

        3 MALZEMELİ KOLAY KURABİYE TARİFİ NASIL HAZIRLANIYOR?

        3 malzemeli kolay kurabiye tarifi için öncelikle oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı geniş bir kaba alınıyor. Üzerine toz şeker ekleniyor ve kaşık yardımıyla karışım homojen hale gelene kadar karıştırılıyor. Ardından un, azar azar ilave ediliyor. Hamur ele yapışmayan, yumuşak ama dağılmayan bir kıvam alana kadar yoğruluyor. Unu kontrollü eklemek, kurabiyenin dokusunu doğrudan etkiliyor.

        Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıyor ve avuç içinde yuvarlanıyor. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı şekilde diziliyor. Üzerlerine çatal yardımıyla hafif bastırılarak klasik kurabiye şekli veriliyor. Önceden 170 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 12-15 dakika pişiriliyor. Kurabiyelerin altı hafif renk aldığında fırından çıkarılması yeterli oluyor.

        EN KOLAY KURABİYE TARİFİ İÇİN PÜF NOKTALAR NELERİ GÖSTERİYOR?

        En kolay kurabiye tarifi hazırlanırken bazı küçük detaylar, sonucun lezzetini doğrudan etkiliyor. Tereyağının mutlaka oda sıcaklığında olması gerekiyor. Soğuk yağ, hamurun zor toparlanmasına neden olabiliyor. Unun tek seferde değil, kontrollü eklenmesi önem taşıyor. Fazla un kullanımı, kurabiyelerin sert olmasına yol açabiliyor.

        Fırın ısısının çok yüksek tutulmaması gerekiyor. Yüksek ısı, kurabiyelerin hızlı kızarıp iç kısmının yeterince pişmemesine neden olabiliyor. Kurabiyeler fırından çıktığında yumuşak görünebiliyor ancak soğudukça ideal kıvamına ulaşıyor. Bu nedenle fırında fazla tutulmaması öneriliyor. Dileyenler hamurun içine vanilya, kakao ya da damla çikolata ekleyerek tarifi çeşitlendirebiliyor.

        KOLAY KURABİYE NASIL SERVİS EDİLİYOR?

        Kolay kurabiye nasıl yapılır sorusunun ardından servis önerileri de merak ediliyor. Fırından çıkan kurabiyeler ilk sıcaklığını attıktan sonra servis ediliyor. Çay ve kahve yanında oldukça uyumlu bir tat sunuyor. Cam kavanozlarda saklandığında birkaç gün boyunca tazeliğini koruyor. Çocuklar için ara öğün olarak da sıkça tercih ediliyor. Üzerine pudra şekeri serpilerek ya da eritilmiş çikolata gezdirilerek sunum zenginleştirilebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
