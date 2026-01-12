Kolay Kurabiye Tarifi: 3 Malzemeli Kolay Kurabiye Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Günlük yaşam temposu arttıkça, mutfakta geçirilen zaman daha planlı hale geliyor. Bu noktada en kolay kurabiye tarifi, hem çalışanlar hem de pratik çözümler arayanlar için ideal bir seçenek oluşturuyor. Evde her zaman bulunan un, yağ ve şekerle yapılan bu tarif, ekstra alışveriş gerektirmemesiyle de öne çıkıyor. Hamurunun çabuk toparlanması, şekil vermesinin zahmetsiz olması ve kısa sürede pişmesi sayesinde sık sık tercih ediliyor. İlk kez deneyenler bile kolayca başarılı sonuç alabiliyor. İşte, kolay kurabiye malzemeleri ve püf noktaları…

KOLAY KURABİYE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı toz şeker

2,5 su bardağı un

Tereyağı, kurabiyeye ağızda dağılan bir doku kazandırıyor. Daha hafif bir lezzet isteyenler aynı miktarda sıvı yağ da kullanabiliyor. Şeker miktarı damak zevkine göre çok az artırılabiliyor ancak tarifin dengesi için önerilen ölçü yeterli oluyor. Bu üç temel malzeme ile 3 malzemeli kolay kurabiye tarifi zahmetsiz şekilde hazırlanıyor.

3 MALZEMELİ KOLAY KURABİYE TARİFİ NASIL HAZIRLANIYOR?

3 malzemeli kolay kurabiye tarifi için öncelikle oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı geniş bir kaba alınıyor. Üzerine toz şeker ekleniyor ve kaşık yardımıyla karışım homojen hale gelene kadar karıştırılıyor. Ardından un, azar azar ilave ediliyor. Hamur ele yapışmayan, yumuşak ama dağılmayan bir kıvam alana kadar yoğruluyor. Unu kontrollü eklemek, kurabiyenin dokusunu doğrudan etkiliyor.

Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıyor ve avuç içinde yuvarlanıyor. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı şekilde diziliyor. Üzerlerine çatal yardımıyla hafif bastırılarak klasik kurabiye şekli veriliyor. Önceden 170 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 12-15 dakika pişiriliyor. Kurabiyelerin altı hafif renk aldığında fırından çıkarılması yeterli oluyor. EN KOLAY KURABİYE TARİFİ İÇİN PÜF NOKTALAR NELERİ GÖSTERİYOR? En kolay kurabiye tarifi hazırlanırken bazı küçük detaylar, sonucun lezzetini doğrudan etkiliyor. Tereyağının mutlaka oda sıcaklığında olması gerekiyor. Soğuk yağ, hamurun zor toparlanmasına neden olabiliyor. Unun tek seferde değil, kontrollü eklenmesi önem taşıyor. Fazla un kullanımı, kurabiyelerin sert olmasına yol açabiliyor. Fırın ısısının çok yüksek tutulmaması gerekiyor. Yüksek ısı, kurabiyelerin hızlı kızarıp iç kısmının yeterince pişmemesine neden olabiliyor. Kurabiyeler fırından çıktığında yumuşak görünebiliyor ancak soğudukça ideal kıvamına ulaşıyor. Bu nedenle fırında fazla tutulmaması öneriliyor. Dileyenler hamurun içine vanilya, kakao ya da damla çikolata ekleyerek tarifi çeşitlendirebiliyor.