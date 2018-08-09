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Kolay mantı nasıl yapılır? Kare mantı tarifi ile mantı kapama çok kolay...

Ev mantısının pratik hali kare mantının tadı ile sizi şaşırtacak. Mantı hazırlamanın zahmetini bilenler şekil vermekle kaybedecekleri zamanı kazanmak için kare mantı yapıyor. İşte ev yapımı nefis mi nefis kare mantı tarifi...

09.08.2018 - 00:37 | Güncelleme:

Mantı hazırlarken hamur yoğurma, iç harc hazırlama, hamur açma, iç harç yerleştirme ve mantı kapama derken bir bakmışsınız saatler geçmiş. Hazır mantı alsanız tadı bir türlü ev yapımı kadar lezzetli olmaz. Bu nedenle mantı tarifini kolaylaştıracak bir önerimiz var. Kare mantı yapımı hem çok kolay, hem de lezzeti klasik şekilde kapatılmış mantıdan farksız. İşte kolay mantı tarfimiz; kare mantı...

KARE MANTI TARİFİ

Malzemeler;

4 su bardağı un
1,5 su bardağı su
1 adet yumurta
150 gram kıyma
1 kuru soğan
5-6 dal maydanoz
1 çay kaşığı tuz, karabiber ve kimyon
1 diş sarımsak(isteğe bağlı)

 

Sosu için

1 kase yoğurt
1 diş sarımsak
1 kaşık tereyağı
1 şeker kaşığı pul biber

Nasıl yapılır?

Mantı hamuru için derinbir kap alın. Önce unu döküp ortasına yumurtayı kırın. Karıştırarak suyu ve tuzu ekleyin, yoğurmay başlayın. Biraz sert bir hamur olduğundan yoğururken biraz yorulabilirsiniz. Yaklaşık 15 dakika yoğurun. Mantı hamurunuzu dinlenmeye bırakın ve iç harcı hazırlayın. Kıymayı bir kaba alın. İçine 1 soğan ve sarımsağı rendeleyin, maydanozları ince ince kıyn. Tuz ve baharatları da ekleyin. Tüm iç harcı karıştırın. Hamurunuzu eşit parçalara ayırın. Ve açabilediğiniz kadar açın. Hamurun yarısına iç harçtan koymaya başlayın. Sıra sıra bir mantı içi kadar doldurun. Ardından hamurun diğer yarısını içli kısmın üzerine örtüni elinizle hamurları yapıştırın. Son olarak bıçakla kare şeklinde kesin. Geniş bir tepside kestiğniz mantıları unlayın. Tüm hamur bitene kadar bu işleme devam edin. Unlu hamurları elekten geçirerek hemen haşlayabilirsiniz ya da buzlukta bekletebilirsiniz. 15 dakika suda haşlanan kare mantıları sarımsaklı yoğurt ve pul biber sos ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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