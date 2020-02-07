Kolay ıslak kek nasıl yapılır?

ISLAK KEK KAÇ KALORİDİR?

Islak kek diyet yapanların kesinlikle uzak durması gereken bir kek türüdür. 150 gramı yaklaşık 510 kaloridir.

KOLAY ISLAK KEK TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Nasıl yapılır?

Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını ayırın. Beyazları ayrı bir kapta yüksek devirde köpürene kadar çırpın. Sarıları şeker, yağ süt, kakao ve vanilya ile çırpın. Bir bardak kenara ayırın. Ardından kalan harca unu ekleyin. Son olarak kabartma tozu ve yumurta beyazını spatula yardımı ile ekleyin. Sadece karıştırın. Kek harcınızı yağladığınız kaba boşaltın. 180 derecelik fırında içi pişene dek pişirin. Pişen kek biraz ılıyınca kürdanla üzerinde delikler açın. Kekiniz zaten süngerimsi kıvamda olmalı. Üzerine kenara ayırdığınız kakaolu sosu dökün. Tamamını çekmesi için keki dinlenmeye bırakın. Sosu çekince 1 saat dolapta bekleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...