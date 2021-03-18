Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamKasada saklıyor... Sadece ışık altında görülüyor! - Haberler
ABONE OL

Koleksiyoner avukatın Büyük İskender motifli yüzüğü dikkat çekiyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 27 yıldır tarihi eser toplayan 59 yaşındaki avukat Necdet Dilek'in koleksiyonundaki zümrüt taşa negatif işlenmiş, Büyük İskender motifli altın yüzük ile Tunç Çağı'ndan kaldığı öne sürülen, en eski endüstriyel bakır kılıç dikkat çekiyor

Kasada saklıyor... Sadece ışık altında görülüyor! - Haberler
DHA

Erbaa'da 30 yıldır avukatlık yapan, 2 çocuk babası Necdet Dilek, tarihi eserlere olan merakını koleksiyonculuğa dönüştürdü.

DHA'nın haberine göre Tokat Müzesi´ne bağlı olarak 1994 yılından bugüne koleksiyonculuk yapan Dilek´te toplam 302 eser bulunuyor.

Koleksiyonun en nadide eserlerinden, Büyük İskender´in zümrüt taşa negatif işlendiği altın yüzük ile dünyanın en eski kılıçlarından biri olan, Arslantepe tipi bakır kılıç ise dikkat çekiyor.

Özel kutularda, banka kasasında muhafaza edilen eserlerden Büyük İskender'in sadece ışık altında görülebilen portresinin işlendiği altın yüzüğün, Helenistik döneme ait olduğu tahmin ediliyor.

İlk Tunç Çağı'na ait 44,2 santimetre uzunluğundaki bakır kılıcın ise Malatya Müzesi'nde 9, Venedik'te 1 olmak üzere 10 benzeri daha bulunuyor. Birçok eseri, mini müzeye dönüştürdüğü avukatlık bürosunda sergileyen Dilek, artık sadece nadide parçaları koleksiyonuna katmayı düşünüyor.

'ÖRNEĞİNİ GÖREMİYORUZ'

Büyük İskender motifli altın yüzük ve Arslantepe tipi bakır kılıcın, koleksiyonunun önemli eserlerinden olduğunu kaydeden Necdet Dilek, şunları söyledi:

"Eserlerin tanımında, bilgisini edinmede zorluklar yaşamaktayız. Arsenli Arslantepe tipi bakır kılıç, Tomas Zimmerman tarafından 2011 yılında dünyanın endüstriyel anlamdaki en eski kılıçlarından biri olarak yayınlanmıştı ve yine yayın aşamasına bulunduğumuz Büyük İskender'in portresinin zümrüt taşa negatif işlendiği Helenistik dönem altın yüzüğün teknik anlamda, taşının özelliği ve dönemi itibarıyla şu ana kadar bir örneğini göremiyoruz. Bu hususta kapsamlı, ciddi yayına ihtiyacımız var. Son dönemde negatif işleme yapan bazı ustalarımız çıkıp güzel eserler üretseler de 2 bin yıldan daha önceki dönemde üretilmiş bir eseri halen yapmak mümkün değil. Yani o albeni, o estetik maalesef henüz gerçekleşemedi. Yüzük hakkındaki tek bilgi, ilçemiz Erbaa'nın eski ismiyle İskili yeni ismiyle Demirtaş köyünde bulunmuş olması. Oraya ne şekilde geldiğini tabi bilemiyoruz."

Zorluklar nedeniyle yorulduğunu bu nedenle artık çok özel parça olmadığı sürece koleksiyonuna yeni eser eklemeyeceğini dile getiren Dilek, şöyle konuştu:

"Öncelikli olan; koleksiyonu, tarihi eseri sevmek, sahip çıkmaya çalışmak. Zorluk çok çünkü. Eseri öğrenmek, tanımak anlamında bilgi kaynağı adeta yok. Kendimizi kendimiz geliştirmek, kendi kendimize öğrenmek gibi bir handikapla karşı karşıyayız. Mevcut elimdekilerin yayınını ve sergilenmesini amaçlıyorum. Bu anlamda birkaç hocamızla görüşmelerim var. Yoksa zümrüt taşa Büyük İskender'in portresinin negatif işlendiği Helenistik dönem altın yüzük ve yine 5-6 bin yıllık, dünyanın en eski endüstriyel anlamdaki kılıçlarından birinin koleksiyonumda olması bu benim kendi özverim, kendi mücadelem. Fakat öyle lokomotif parça dediğimiz eserleri genelde koleksiyonlarda göremiyoruz. Ve maalesef birçok koleksiyon bakır haçlarla ok uçlarıyla doldurulup sayısal çoğunluk görünmekte. Özel, nadir eserler müzelerimizde, koleksiyonerlerimizde maalesef az bulunmakta."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dağcıların Çukurova'daki tırmanış rotası: Kapıkaya Kanyonu
YAŞAMDoğal güzellikleri ve sarp kayalıklarıyla Adana'nın ...
'Dağcının eli kayaya değecek' deyiminin hayat bulduğu yer
YAŞAM'Dağcının eli kayaya değecek' deyiminin hayat bulduğu ...
Tunç Çağı, 3 bin yıllık kılıç bulundu
YAŞAMBeze sarılı şekilde bulundu... 3 bin yıllık!
Topkapı Sarayı´nda gördüğü çinilerden etkilendi, çini sanatçısı oldu
YAŞAMTopkapı Sarayı´nda görüp etkilendi, o da yapmaya ...
Sındırgı'nın sembolü Sağdıç leylek belediye binasının çatısındaki yuvasına yerleşti
YAŞAMSındırgı'nın sembolü yuvasına yerleşti
Otizmli gencin iş başvurusu mektubu viral oldu
YAŞAMSosyal medyada viral olan iş başvurusu
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 17 Mart 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
YAŞAMTam 126 milyon TL! Kime isabet etti?
Eski okulu satın aldılar... 4 YILDIR YAŞIYORLAR - Haberler
YAŞAMEski okulu satın alıp içinde yaşamaya başladılar
GÖRÜNCE ŞAŞIRACAKSINIZ! İşte ünlülerin tercih ettikleri parfümler! - Haberler
YAŞAMÜnlülerin bu tercihleri şaşırttı!
17 Mart Şans Topu sonuçları! MPİ Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM17 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları