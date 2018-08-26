Kolombiya-Panama-Türkiye kokain hattı çökertildi

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Kolombiyalı bir uyuşturucu çetesinin İstanbul'a kokain sevkiyatı yapmaya hazırlandığını tespit etti. Kolombiya'dan hareket eden Richard Armando Gironza B., Panama aktarmalı olarak Atatürk Havalimanı'na geldi. İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri Kolombiyalı kuryeyi takibe aldı. Pasaport kontrollerinin ardından valiz ve sırt çantasıyla Türkiye'ye giriş yapmaya hazırlanan Richard Armando Gironza B. gözaltına alındı.

Richard Armando Gironza B.'nin sırt çantası ve valizi X-Ray cihazından geçirildi. Valiz ve sırt çantasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Narkotik dedektör köpekleri Rony, Marco ve Nitro'nun da çanta ve valize tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, çanta ve valizin astar bölümlerinde gizli bölmeler olduğunu tespit etti. Dikkatli bir şekilde açılan gizli bölmelerden 10 plaka halinde toplam 3 kilo 360 gram kokain ele geçirildi. Kokainlerin piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu öğrenildi.

Kolombiyalı uyuşturucu çetesinin çökertilmesi için operasyon genişletilerek devam ettirildi. Richard Armando Grinza B. ile Florya'da lüks bir otelde buluşmak için bekleyen William Gutierrez R. ve Jose Alexander Vallejo P. de yakalandı. Gözaltına alınan Kolombiya uyruklu 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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