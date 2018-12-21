Görevlilerin yardımıyla yaşıyorlar

Antalya’da bazı otellerde dans gösterisi yapmak için kadın ve erkeklerden oluşan 12 kişilik gruptan 4'ü kendi imkanları ile ülkelerine döndü.

merkezlerdeki otellerde latin dansları gösterisi yapan grup, kış sezonu için çalıştıkları iş yeriyle anlaşmazlığa düşünce ayrıldılar.



Geçen ay, grup üyelerinden 2'si Kolombiya'ya, 2'si Mısır'a, 1'i de İspanya'ya kendi imkanlarıyla döndü. Ancak geri kalan 7 kişi ise ülkelerine geri dönüş için uçak parası bulamadı. Antalya'dan İstanbul'a gelen grup, Atatürk Havalimanı'nda bekleyişe geçti.

"12 GÜNDÜR HAVALİMANINDA YAŞIYORLAR"

İHA'nın haberine göre, 12 gündür dış hatlar terminalinde yaşayan dansçılar, bir yandan uçabilmek için çare arıyor; bir yandan da zor şartlar altında günlerini geçiriyor. Karton kutular ve bankların üzerinde yatıp kalkan dansçılara havalimanı çalışanları sahip çıktı. Yiyecek ve içecek ihtiyaçları personel tarafından karşılanıyor.



Dansçıların, Kolombiya'nın Türkiye Büyükelçiliği'ne yaptıkları başvurunun da sonuçsuz kaldığı öğrenildi. Kolombiyalı grubun yaşadığı dramdan haberdar olan Türkiye'de bulunan bazı Kolombiyalılar ile dansçıların aileleri de bilet parasını bulmak için harekete geçti.



İstanbul'dan başkent Bogota'ya hem direkt hem de aktarmalı uçuş bulunurken, bir kişi için bilet fiyatı 7 bin TL civarında.

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