Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kolombiyalı şarkıcı Jimenez, uçak kazasında hayatını kaybetti

        Kolombiyalı şarkıcı Jimenez, uçak kazasında hayatını kaybetti

        Kolombiya'da uçak düşmesi sonucu aralarında şarkıcı Yeison Jimenez'in de bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yeison Jimenez'in, kazadan yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında, uçak kazalarıyla ilgili birkaç kez rüya gördüğünü söylediği ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 09:41 Güncelleme: 12.01.2026 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uçak kazasında hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kolombiya'da Boyaca yönetim bölgesine bağlı Paipa kentinden, Medellin'e gitmek üzere havalanan bir uçak, kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldı. Kazada, aralarında pop müziğin tanınan isimlerinden Yeison Jimenez'in de bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi. Konser vermek üzere Medellin'e giden 35 yaşındaki şarkıcının ölümü, ülke genelinde büyük üzüntü yarattı.

        Yeison Jimenez’in, kazadan yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında, uçak kazalarıyla ilgili birkaç kez rüya gördüğünü söylediği ortaya çıktı. Programda bu rüyalardan söz eden şarkıcı, tedirgin olduğunu belirterek; "Uçakta kaza yapacağımızı ve pilota gidip uçağı geri çevirmesini söylemem gerektiğini 3 kez rüyamda gördüm. Uçak pilotu ise bana 'Patron, iyi ki bunu bana söyledin çünkü bir şeyler ters gitmişti' dedi. Rüyalarımdan birinde, öldüğümüzü ve haberlerde yer aldığımızı gördüm" ifadelerini kullanmış.

        Caldas yönetim bölgesine bağlı Manzanares'te 1991 yılında doğan Yeison Jimenez, "Aventurero", "Vete" ve "Mi venganza" gibi hit şarkılarıyla son yılların en popüler ve en çok dinlenen Kolombiyalı şarkıcıları arasında gösteriliyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 8 Ocak 2026 (Yeni Yargı Paketi Olacak Mı?)

        "İsrail Suriye kırsalına bayrak çekti" Trump, Netanyahu'ya yeşil ışık yaktı. Türkiye ile Malezya arasında anlaşma imzalandı. Yeni Yargı Paketi olacak mı? Borsada manipülasyon soruşturması. En düşük emekli aylığı toplantısı. Adli emanet soygununda yeni görüntü. ABD'de Kilisede silahlı saldırı. Erdoğan'dan Cumhur İttifakı vurgusu. Özgür Özel'den "İç Cephe" açıklaması. İran'da protestolar aralıksız sürüyor. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.  

        #Yeison Jimenez
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        Trump'tan İran'a: Çok güçlü seçeneklerimiz var
        Trump'tan İran'a: Çok güçlü seçeneklerimiz var
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Danimarka Başbakanı: Ülke bir yol ayrımında
        Danimarka Başbakanı: Ülke bir yol ayrımında
        "Konkordatoda suistimali önleyeceğiz"
        "Konkordatoda suistimali önleyeceğiz"
        Yemek yardımında istisna makası açıldı
        Yemek yardımında istisna makası açıldı
        Teknoloji hayatı basitleştirdi mi, daha zor mu kıldı?
        Teknoloji hayatı basitleştirdi mi, daha zor mu kıldı?
        Fed Başkanı Powell'a 'cezai iddianame' tehdidi
        Fed Başkanı Powell'a 'cezai iddianame' tehdidi
        İstanbul'da okullara kar tatili!
        İstanbul'da okullara kar tatili!
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        Lastik adam ve lüks restoranların buluşma noktası!
        Lastik adam ve lüks restoranların buluşma noktası!
        Dursun Özbek'ten Süper Kupa sonrası açıklama!
        Dursun Özbek'ten Süper Kupa sonrası açıklama!