Kolombiyalı şarkıcı Jimenez, uçak kazasında hayatını kaybetti

Kolombiya'da Boyaca yönetim bölgesine bağlı Paipa kentinden, Medellin'e gitmek üzere havalanan bir uçak, kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldı. Kazada, aralarında pop müziğin tanınan isimlerinden Yeison Jimenez'in de bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi. Konser vermek üzere Medellin'e giden 35 yaşındaki şarkıcının ölümü, ülke genelinde büyük üzüntü yarattı.

Yeison Jimenez’in, kazadan yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında, uçak kazalarıyla ilgili birkaç kez rüya gördüğünü söylediği ortaya çıktı. Programda bu rüyalardan söz eden şarkıcı, tedirgin olduğunu belirterek; "Uçakta kaza yapacağımızı ve pilota gidip uçağı geri çevirmesini söylemem gerektiğini 3 kez rüyamda gördüm. Uçak pilotu ise bana 'Patron, iyi ki bunu bana söyledin çünkü bir şeyler ters gitmişti' dedi. Rüyalarımdan birinde, öldüğümüzü ve haberlerde yer aldığımızı gördüm" ifadelerini kullanmış.

Caldas yönetim bölgesine bağlı Manzanares'te 1991 yılında doğan Yeison Jimenez, "Aventurero", "Vete" ve "Mi venganza" gibi hit şarkılarıyla son yılların en popüler ve en çok dinlenen Kolombiyalı şarkıcıları arasında gösteriliyordu.