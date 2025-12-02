Komisyon, 2026 bütçesine onay verdi

Komisyonda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların bütçelerinin kabul edilmesinin ardından Bütçe Kanun Teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçildi.

15 maddeden oluşan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 7 maddeden oluşan 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi de komisyonda kabul edildi.

Komisyonda, 2026 yılı bütçe kanun teklifinin maddeleri üzerinde görüşmeler sırasında sunulan 5 önerge oylanarak kabul edildi. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesine 50 milyar lira ödenek eklenerek, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin gider toplamı 18 trilyon 801 milyar 514 milyon 833 bin liraya yükseltildi.

Diğer önergeyle, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifine bağlı işaretli cetvelin genel bütçenin gelirleri kısmında 2 trilyon 17 milyar 611 milyon 376 bin lira olan 2026 yılı beyana dayanan KDV tutarına 50 milyar lira eklenerek toplam tutar 2 trilyon 67 milyar 611 milyon 376 bin liraya çıkarıldı.

Komisyonda kabul edilen önerge doğrultusunda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifine bağlı işaretli cetvelde gösterilen 2026 yılı beyana dayanan KDV tutarına 50 milyar lira ilave edilerek 2026 yılı genel bütçe gelir tutarı 16 trilyon 82 milyar 32 milyon 487 bin lira olarak düzenlendi.

Diğer bir önergeye göre, 375 sayılı KHK'nin 1'inci maddesi çerçevesinde sürekli görevle yurt dışına atanan personelden kendilerine yurt dışında kamu kurum ve kuruluşlarınca kiralanan konutların tahsis edilmesi halinde alınacak kira bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri bakanlıklarınca tespit edilecek ülkeler dışında belirlenecek. Komisyonda tüm partilerin oybirliğiyle kabul edilen önergeyle 375 sayılı KHK'ye ekli ilgili cetvelde yer alan kariyer meslek kadrolarında bulunanlar ve mali hakları mevzuatı uyarınca ilgili cetvelde yer alan kadrolar esas veya emsal alınarak belirlenenler ile bazı yöneticilerin mali haklarında düzenleme yapılması amaçlanıyor. Buna göre, üst düzey kamu görevlilerinin gösterge rakamları yükseltilecek. Bu kapsamda başkan, başkan yardımcısı, genel müdür, daire başkanı seviyesindeki görevlerde bulunanların tazminat ve ek ödeme göstergelerinde artış yapılacak. Bazı kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri ile bazı kurulların üyeleri için öngörülen göstergeler artırılarak, aylıklarına yansıyacak ek ödemeler yükseltilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez teşkilatının 375 sayılı KHK'nin ilgili cetvellerinde bulunan kadrolarında yer alanlara, devlet memuru aylığının yüzde 200'ünü aşmayacak şekilde ek ödeme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşmelerin tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada, 23 Ekim'de başlayan bütçe görüşmelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu aşamasında, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı bütçelerinin yanı sıra 17 bakanlığın, toplamda 228 kamu kurumunun bütçesi, 227 kamu kurumunun kesin hesabı ile 222 Sayıştay raporu üzerine 21 birleşim boyunca büyük bir özveriyle bir çalışma yapıldığını söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'a teşekkür eden Yılmaz, Muş'un, önemli ve sorumluluk isteyen bir görevi başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bütçe hazırlık sürecindeki güçlü liderliği ve sağladığı vizyon için şükranlarını sunan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda Cumhur İttifakı çatısı altında destek veren siyasi partilere ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye yürekten teşekkür ediyorum. Başta Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere bütçe teklifinin hazırlanmasında ve müzakere süreçlerinde emeği geçen tüm bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, Sayıştay Başkanlığına, komisyon çalışmalarımız boyunca görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 8'inci, AK Parti iktidarlarının 24'üncü, Türkiye Yüzyılı'nın da 3'üncü bütçesini yaptıklarına dikkati çekerek, "2026 yılı bütçesi, ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Genel Kurulda nihai karardan sonra yürürlüğe girecek olan bütçemizin ülkemize bereketli olmasını, yapılan harcamaların 86 milyonun beklentilerine cevap vermesini temenni ediyorum." dedi. "40 GÜN ÇALIŞTIK, 21 BİRLEŞİM 77 OTURUM VE 240 SAAT MESAİ YAPTIK" Komisyon Başkanı Muş, vefat eden 26. ve 27. Dönem AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün önceki dönemlerde komisyonda görev yaptığını anımsatarak, Öztürk'e Allah'tan rahmet diledi. Muş, "Hayat hiç kimseyi kırmaya değmiyor. Hepimiz bir yolculuk içerisindeyiz ve az olan ömürden daha az kalmış vaziyette. Bu açıdan komisyon üyelerimizden veya komisyon üyesi olmayan milletvekillerinden, katılanlardan belki söz talebini karşılayamadıklarımız olmuştur. Onlar da lütfen kusura bakmasınlar, belirli kurallar çerçevesinde bunu yürütmek zorundaydık." ifadelerini kullandı. Komisyonda bütçe mesaisinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın 23 Ekim'de bütçe sunuşuyla başladığını anımsatan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü: