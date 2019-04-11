Kompakt Japon SUV makyaj tazeledi!

Honda, kompakt SUV pazarındaki temsilcisi HR-V’yi makyajladı. 130 PS gücünde 1.5-litre i-VTEC benzinli motor ve CVT otomatik şanzıman seçeneği ile 13 Nisan 2019 tarihinde Türkiye’de satışa çıkacak olan yenilenmiş Honda HR-V, 173 bin TL’lik fiyata sahip olacak.

Dış tasarımında değişikliklerin yer aldığı modelin, malzeme kalitesi de dahil olmak üzere iç mekanının da elden geçirildiği belirtiliyor.

6 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak HR-V'de, sis farlarını da çevreleyen hava girişleri büyürken projektör lenslere sahip ön farlar standart olarak LED gündüz farlarıyla donatılıyor.

Üst donanım seviyelerinde 17 inç alaşım jantlar, krom egzoz çıkışı, tam LED ön far ve arka stop lambaları devreye giriyor.

HR-V'nin iç mekanında ise, yeni sürücü ve ön yolcu koltuğu oturma minderi ve sırt dayama yerinin şeklinde yapılan değişiklik sayesinde daha fazla baldır, bel ve omuz desteği sunulmasının hedeflendiği kaydediliyor.

YALITIMDA İYİLEŞTİRMEYE GİDİLDİ

Baz versiyonda sunulan kumaş döşemenin kalitesinin arttırıldığı, üst donanım paketlerinde ise kumaş ve deri karışımı çift dikişli koltuklar ile daha çekici bir görünüm sunulmasının amaçlandığı bildirildi. Otomobilin en üst donanım seviyesinde ise tamamı deri döşemeler devreye giriyor.

Şehir içi aktif fren gibi sürüş destek sistemlerinin sürüş konforuna ve sürüş güvenliğine katkıda bulunması hedeflenirken, yalıtımımın iyileştirildiği de verilen bilgiler arasında.

Bu kapsamda, Aktif Gürültü Engelleme (ANC) sistemi ile müşteriler sunuluyor. Sistem, Aktif Gürültü Engelleme Sistemi kabin içinde bulunan mikrofonlarla kabin içindeki gürültü seviyesini ölçümlüyor ve hoparlörler üzerinden karşı frekanslar üreterek bunları baskılıyor.

İlk kez 2015 yılında yeni CR-V’de tanıtılan yeni bilgi ve eğlence sistemi Honda Connect de, yeni HR-V’de kullanılıyor. Giriş donanım seviyesinde isteğe bağlı olarak sunulan Honda Connect, orta ve üst ekipman seviyelerinde standart olarak sunuluyor.