Komşu bağırdı, hırsızlar aldırmadı
Olay, İstanbul Başakşehir'de meydana geldi. Soygun anında komşunun bağırmasına aldırmayan hayalet ekran hırsızları, aracı parçaladı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı
Giriş: 29.08.2023 - 22:27 Güncelleme: 29.08.2023 - 22:28
Olay, İstanbul Başakşehir'de meydana geldi.
İddiaya göre, hayalet ekran hırsızları, 10 aracı parçaladı.
Mağdurlardan biri aracını 10 gün önce almıştı.
Soygun anında komşunun bağırmasına aldırmayan hırsızlar soyguna devam etti.
O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.