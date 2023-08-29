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        Haberler Gündem İstanbul Komşu bağırdı, hırsızlar aldırmadı - Güncel haberler

        Komşu bağırdı, hırsızlar aldırmadı

        Olay, İstanbul Başakşehir'de meydana geldi. Soygun anında komşunun bağırmasına aldırmayan hayalet ekran hırsızları, aracı parçaladı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 22:27 Güncelleme: 29.08.2023 - 22:28
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        Komşu bağırdı, hırsızlar aldırmadı
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        Olay, İstanbul Başakşehir'de meydana geldi.

        İddiaya göre, hayalet ekran hırsızları, 10 aracı parçaladı.

        Mağdurlardan biri aracını 10 gün önce almıştı.

        Soygun anında komşunun bağırmasına aldırmayan hırsızlar soyguna devam etti.

        O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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