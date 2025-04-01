Komşu tavsiyesi hayatını kurtardı

Toroslar ilçesinde oturan bir çocuk annesi 58 yaşındaki Filiz Taş, 2023'te meme kanseri olan komşusunu ziyaret etti. Burada, herhangi bir şikayeti olmadığı halde komşusundan aldığı tavsiye üzerine İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Akdeniz Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM'e müracaatta bulunan Taş'a, tetkikler sonucunda meme kanseri teşhisi konuldu.

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de mamografi, ultrason ve biyopsi yapılan Taş, erken evrede teşhis edilen meme kanseri nedeniyle ameliyata alındı.

Bir süre kemoterapi ve ışın tedavisi gören Taş, meme kanserini 1,5 yıllık zorlu bir tedavi sürecinin ardından yenerek sağlığına kavuştu.

"HİÇBİR BELİRTİ VE AĞRIM YOKTU"

Taş, erken teşhisin hayat kurtardığının unutulmaması gerektiğini söyledi.

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Bu süreçte ailesinin desteğini hep yanında gördüğünü anlatan Taş, "Hiçbir belirti ve ağrım yoktu. Eğer biraz daha geç kalsaydım her şey daha farklı olurdu. Kontrollere gelmek gerekiyormuş çünkü beni doktor 'acil' koduyla gönderdi" dedi.

Taş, moral ve motivasyonunu yüksek tutması için doktorunun ricası üzerine kanser yerine "Rıfkı" ifadesini kullanmaya karar verdiğini belirtti.