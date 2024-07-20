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        Haberler Gündem 3. Sayfa Komşular birbirine girdi! Polis caddeyi kapattı | Son dakika haberleri

        Komşular birbirine girdi! Polis caddeyi kapattı

        Erzurum'da komşular arasında başlayan kavgada taşlar, sopalar konuştu. Polis caddeyi trafiğe kapatarak olaya müdahale etti. 7 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 18:50 Güncelleme: 20.07.2024 - 18:50
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        Erzurum’da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 şüpheli gözaltına alındı.

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        Yakutiye ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi’nde iki grup arasında öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

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        Kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüşen olayda bir kişi yaraladı.

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        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri ve TOMA sevk edildi.

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        Polis ekipleri caddeyi trafiği kapatıp kavgaya karışanlara müdahale etti.

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        Ekipler olaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.

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        İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

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