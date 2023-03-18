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Komşularının istemediği kedileri için parka ev yaptı

Eskişehir’de, yaşadığı siteninim 3 bin metrekare bahçesinde kedilerine bakamayan 75 yaşındaki hayvan sever, çareyi parka kedi evi yapmakta buldu.

Komşularının istemediği kedileri için parka ev yaptı
İHA

Sabri Güler, kedilere verdiği önemle dikkat çekiyor. Odunpazarı ilçesindeki Yenikent Mahallesi’nde bir sitede yaşayan yaşlı adam, komşularının şikâyetlerinden dolayı 3 bin metrekare bahçesinde kedi bakamaz oldu.

Çözümü evinin yakınlarındaki bir parka 20 kediye ev yapmakta bulan Güler, her gün zamanın önemli bir kısmını kedilere bakmak için bu parkta geçiriyor. Ayrı ayrı isim verdiği sokak kedilerine çocuğu gibi bakan hayvan sever vatandaş komşularının tepkilerine rağmen ‘çocuklarım’ dediği kedilerine bakmayı sürdürüyor.

“KİMSE KEDİLERİ SEVMİYOR"

Kedilerinin komşuları tarafından istenmediğini belirten Sabri Güler, hayvan için yaptıkları hakkında şöyle konuştu:

Kimse kedileri sevmiyor, şikâyetler geliyor sürekli. ‘Kedi besleme, kediler bahçeyi pisletiyor, kediler çoğalıyor’ diyorlar. 3 bin metrekare bahçemiz var, 20 kedi gelse ne olur? Yani insanlarla kavga ederek kedilere bakmaya çalışıyorum. İki tane büyük kutu koydum bu parka kışın yün yorganla örttüm kutuların içine de koydum. Gece yatmazlar sabah karşı, sabah ezanından sonra gelirler yatarlar. Apartman ve site bahçeleri hayvanların yaşam alanı. Bibersiz menemen yapıyorum, onlara veriyorum menemen yiyorlar. Bütün kedileri tanıyorum, ben buraya gelmemeyeyim hepsi her tarafa dağılır. Ben geldiğimde de hepsi etrafıma toplaşır. Hastalananlar için yaş mama taşıyorum, bazılarını veterinere götürüyorum, kendi paramla. Bazı hasta kediler için hapları dövüp, un haline getirdikten sonra veriyorum.

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