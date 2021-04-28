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Yunan medyasının SİHA korkusu! "Kafamız karışıyor!"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı´nın kabiliyet gücü, Yunan medyasında endişeye yol açtı. Aksungur´un özelliklerini duyan Yunan spiker, "Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor çünkü her ay yeni bir silah üretileceğini duyuruyorlar. Onları dikkatlice izlemeliyiz" dedi

TİTRİYORLAR! Son dakika: Yunan medyasının SİHA korkusu!
Yunan medyasının SİHA korkusu! "Kafamız karışıyor!"
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DHA

Azerbaycan'dan Libya'ya, yaşanan birçok çatışmanın kaderini değiştirerek büyük başarı kazanan Türk SİHA'ları dünya basınının gündeminde olmaya devam ediyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen ve geçtiğimiz gün test atışları sırasında 30 kilometreden hedefi vuran Aksungur SİHA Yunan medyasında geniş yer buldu. Skai TV muhabiri Manolis Kostidis, Aksungur SİHA´nın özelliklerini canlı yayında anlattı.

"HAVADA 40 SAAT KALABİLİYOR"

DHA'da yer alan habere göre Aksungur SİHA´nın, insansız hava aracı ANKA İHA modelinin gelişmiş versiyonu olduğunu kaydeden Manolis Kostidis, "Aksungur modeli uçak, ikmal veya herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan tam 40 saat uçabiliyor.

"BU DURUM YUNANİSTAN´I ENDİŞELENDİRMELİ"

750 kilo faydalı yük, lazer güdümlü füzeler ve bombalar taşıyor ve tabii ki gözetleme kabiliyetine sahip. Bu durum Yunanistan´ı endişelendirmeli. Ayrıca mühendislerin dediklerini dikkate almalıyız. Türkler bununla çok ciddi tasarruf edeekler" dedi.

"TÜRKİYE´NİN SİLAHLARI KAFIMIZI KARIŞTIRIYOR"

Kostidis´in açıklamaları stüdyoda bir an sessizliğe neden oldu. Sunucu, konuğu ve muhabir Manolis´e, "Biliyor musunuz, Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor. Çünkü her ay yeni bir silah üretileceklerini açıklıyorlar. Onları daha dikkatlice izlemeliyiz" ifadesine yer verdi.

30 KİLOMETREDEN HEDEFİ VURMUŞTU

Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı, geçtiğimiz gün önemli bir atış testi gerçekleştirdi. Aksungur SİHA, ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki mühimmatla 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu.

340 KİLOGRAMLIK FÜZEYİ FIRLATTI

Test atışının görüntülerini, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, "Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz" mesajıyla paylaşmıştı. Aksungur Ankara'dan 340 kg ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile havalandı. Uydudan kontrol ile Sinop açıklarına giden Aksungur, 20 bin feet irtifada 30 kilometre menzilden hedefi başarı ile vurmuştu.

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