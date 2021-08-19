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Haberler Gündem 3. Sayfa Komşusunu pompalı tüfekle öldürdü
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Eskişehir'de komşu cinayeti: Pompalı tüfekle öldürdü

Eskişehir'de komşular arasında çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Selami G., komşusu Yaşar Güneş'i pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan Güneş, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Komşusunu pompalı tüfekle öldürdü
Komşusunu pompalı tüfekle öldürdü
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İHA

Eskişehir'de Selami S. (54), tartıştığı komşusu Yaşar Güneş'i (56) pompalı tüfekle öldürdü.

Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Selami S. ile komşusu Yaşar Güneş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle evindeki pompalı tüfeği alan Selami S., komşusu Yaşar Güneş'e 3 el ateş etti.

Yaşar G&uuml;neş
Yaşar Güneş

Vücudunun çeşitli yerlerinin yaralanan Yaşar Güneş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Selami S. ise, olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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