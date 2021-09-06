Kömür torbasından çıktı! Değerini öğrenince şaşkına döndü 0:00 / 0:00

İHA

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Yakup Ermiş isimli bir vatandaş iddiaya göre Rusya’dan ithal edilen 50 kilogramlık kömür torbasında ağırlığı şüphe uyandıran taş fark etti.

Ermiş, kömürü aldığı şirketi arayarak torbasında taş çıktığı için şikayette bulundu.

Ermiş'in arkadaşı göktaşı şüphesiyle taşa mıknatıs testi yaptı. Taş mıknatısa yapışınca Ermiş taşın bir parçasını kırarak teste gönderdi.

Araştırmaları sonucunda kömür torbasından çıkan taşın göktaşı olduğunu öğrenen Ermiş, bu kez şikayetini geri çekerek göktaşı için alıcı aramaya başladı.

Gramının 45 dolara yakın olduğunu belirten Ermiş, ciddi alıcılarla pazarlığa çıkacağını söyledi.

Ermiş, “Kış hazırlığı yapmak için kömür siparişi verdik. Yaklaşık 6 ay önce gelen kömür siparişinden torbaları açarken bu taşın farklı olduğunu hissetim. Arkadaşlara sordurdum, normal bir taş olmadığını ve kömür de olmadığını söyledi. Daha sonra biz de kendimize göre araştırmalarımıza başladık.

Kömür ticareti yapanlar Rusya’dan geldiğini söyledi. Numunesini alıp bilen insanlarla önce Ankara’ya daha sonra farklı şehirlere 8’şer gram olarak gönderdim. Laboratuvar sonuçlarında yüzde 81 oranında demir çıktı. Daha sonra altın ile test yaptık, sürtme sonucu elektriklenme oldu. Sonrasında televizyona yaklaştırdık renk değiştirdiğini gördük. Mıknatısı da yaklaştırdığımızda kendisini rahatlıkla tutmakta. Göktaşının 1 milyon yıllık olduğu söyleniyor. Biz bunu satacağız, faydalanalım. Yapmış olduğumuz araştırmalara göre gramı 45 dolara kadar çıktığı söylenmekte. Biz burada aç gözlülük yapma peşine düşmeyeceğiz. Fazla da fiyatını düşürmeyeceğiz. Maksat biz ve çevremiz faydalansın. Şu anda ham olarak net 8 kilogram. Ele alındığında kendi boyutundan daha ağır olduğunu hissedebiliyorsunuz. Kömürü aldığımda torbası 50 TL idi. İşin ilginç tarafı şaşırmakla beraber tepki gösterdim, bizi kandırdılar dedik firmayı aramak aklıma geldi. Araştırma sonucu göktaşı olduğunu görünce öfkemiz yerini sevince bıraktı” dedi.