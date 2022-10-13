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Kömür yardımı ne zaman başlayacak? Kömür yardımı nasıl alınır ve kimler alabilir?

Kış mevsimine kısa bir zaman kala hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de kömür yardımı oldu. Söz konusu duruma ilişkin vatandaşlar; kömür yardımı ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak ve kimler alabilecek aramaları yapıyor. İşte, ayrıntılar...

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  • Kömür yardımı ne zaman başlayacak 2022? Kömür yardımı nasıl alınır ve kimler alabilir?

    Kömür yardımı başvuruları bir kez daha gündem olmuş durumda. Birçok vatandaşımızın faydalanabildiği yardımlara ilişkin merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, kömür yardımı  ile ilgili bilinmesi gereken her şey...
  • Kömür yardımı ne zaman başlayacak 2022? Kömür yardımı nasıl alınır ve kimler alabilir?

    KÖMÜR YARDIMI SON DURUM 

    Doğal gaz ve kömürü ısınma yardımı başlığında değerlendirebiliriz. Kömür yardımını çok uzun zamandır yapıyoruz. Fakat doğal gaz altyapısının oluştuğu yerlerde doğal gaz desteğinin hem çevre kirliliğinin önlenmesi anlamında hem vatandaşın konforunun artması anlamında daha uygun olacağını değerlendirdik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yaptığımız çalışmada ısınma desteğini doğal gaz tüketim desteği olarak yapabileceğimizi söyledik.
  • Kömür yardımı ne zaman başlayacak 2022? Kömür yardımı nasıl alınır ve kimler alabilir?

    Türkiye’nin en soğuk yerinden en sıcak yerine kadar orta noktamız Tokat, en soğuk yerler Iğdır ve Ardahan’dı. En sıcak yer Antalya’ydı. Isı haritasına göre 450-1150 lira arasında değişen tutarları artırdık. 900 lira ile 2500 lira olacak şekilde kademe kademe desteklerimiz var.
  • Kömür yardımı ne zaman başlayacak 2022? Kömür yardımı nasıl alınır ve kimler alabilir?

    Mart nisan ayında ödemeleri yaptık. İkinci ödemeleri ekim kasım aylarında yapacağız. Başvurular 5 Eylül’de başladı. Doğal gaz tüketim desteği ev sahibi, aboneliğin sizin adınıza olduğu şartlar vardı. Bu kapsamı genişlettik ihtiyaç sahibi kiracılar da buna başvurabilecekler. Kişi faturasını PTT’ye götürerek tahsil etme imkanına sahip olacak.
  • Kömür yardımı ne zaman başlayacak 2022? Kömür yardımı nasıl alınır ve kimler alabilir?

    Doğal gaz tüketim desteği için 3 milyar liralık kaynak ayırdık. İlk ödemede toplam 114.2 milyon lira ödemişiz. Kömür yardımımızla alakalı da ocak eylül arasında 656 bin 70 ton kömür dağıttık iki milyon haneye. 2003 yılından 2021 yılına kadar da 34 milyon ton kömür dağıtmışız.

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