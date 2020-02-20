İHA

İstanbul'da, 26 Ocak günü öğle saatlerinde Alibeyköy cep otogarında insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehirler arası yolcu otobüsüyle Ankara-İstanbul seferini yapan sürücü C.O, yolcularını indirmek için Eyüpsultan Alibeyköy'deki cep otogarına girmek üzereyken, kamyonet sürücüsü Gazi G. (45) ile yol verme nedeniyle tartıştı.

YOLCULAR UYARINCA DURDU

İHA'da yer alan habere göre kamyonetten inen sürücü Gazi G., hareket halindeki otobüsün peşinden koşmaya başladı. Otobüs şoförüyle tartışmayı sürdüren Gazi G., otobüsün altında kaldı. Otobüsün içerisinde bulunan yolcuların uyarısı üzerine şoför, otobüsü durdurdu.

4 ÇOCUK BABASI, YOĞUN BAKIMDA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün altında kalan Gazi G.,’ye sağlık görevlilerin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen kamyonet sürücüsü Gazi G.,’nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

İFADESİ ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası gözaltına alınan otobüs sürücüsü C.O., emniyete götürüldü. İfadesi alınan otobüs sürücüsü serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yol verme kavgası nedeniyle sürücüler arasında yaşanan tartışma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüs Otogar'a girmek üzereyken kamyonet sürücüsü araçtan iniyor. Otobüs şoförünün olduğu alana doğru gelen kamyonet sürücüsü otobüsün altında kalıyor.